Москва, 29 августа, 2016, 15:26 — ИА Регнум. Расследование дела учащейся МГУ Варвары Карауловой, позже сменившей имя на Александру Иванову, которая обвинялась в попытке вступить в террористическую организацию «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ), завершено, сообщает 29 августа BBC Russian.

Дарья Антонова ИА REGNUM Варвара Караулова

По словам адвоката девушки Сергея Бадамшина, теперь стороне защиты предстоит ознакомиться с материалами дела. В дальнейшем документы по делу будут направлены на утверждение в прокуратуру, после чего — переданы в суд. Ранее Иванова прошла стационарную психолого-психиатрическую экспертизу в Институте имени Сербского, по результатам которой ее признали вменяемой.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2015 года студентку философского факультета МГУ Караулову задержали при попытке пересечения турецко-сирийской границы, вместе с ней были арестованы другие граждане России. В Турцию девушка улетела втайне от родных. По версии следствия, в Сирии студентка собиралась примкнуть к террористической организации.