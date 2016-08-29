Москва, 29 августа, 2016, 15:21 — ИА Регнум. На сегодняшний день место проведения альтернативной Паралимпиады прорабатывается. Об этом 29 августа журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

kremlin.ru Российские паралимпийцы

«Проведение таких соревнований, безусловно, требует подготовки, и, конечно, в одночасье прийти к какому-то однозначному решению в плане места проведения невозможно», — сказал Песков.

По его словам, специалисты уже «занимаются проработкой, как только она будет завершена, тогда уже можно будет назвать это место, но пока, насколько мне известно, это сделать еще невозможно».

Напомним, Международный параолимпийский комитет исключил из организации Российский параолимпийский комитет (РПК) и не допустил сборную российских спортсменов к участию в Параолимпиаде в Рио в полном составе. Впоследствии РПК подал иск в международный Арбитражный суд, но он не был удовлетворён.

Позже президент России Владимир Путин заявил, что для не попавших на Параолимпиаду спортсменов будут организованы аналогичные соревнования на территории России.