Тегеран, 29 августа, 2016, 15:15 — ИА Регнум. Военные Ирана обнаружили 29 августа беспилотный летательный аппарат (БЛА) ВВС США, входящий в воздушное пространство Исламской Республики, который вскоре покинул воздушное пространство, после того как последовало предупреждение, сообщает 29 августа Tasnim.

Carla Thomas Беспилотник Global Hawk

«В восточном воздушном пространстве страны силами ПВО Ирана был обнаружен американский БЛА. Ему было отправлено предупреждение. Американский БЛА двигался со стороны Афганистана. Затем он покинул воздушное пространство страны», — сообщает агентство со ссылкой на военный источник.

Tasnim не привел подробностей о том, как иранским военным удалось отправить предупреждение американскому БЛА.

На прошлой неделе представитель оборонного ведомства США заявил, что четыре судна Ирана из Корпуса стражей исламской революции (КСИР) преследовали военный корабль США 23 августа недалеко от Ормузского пролива. Тегеран заявил, что корабли выполняли свои обычные обязанности контроля иностранных судов вблизи иранских территориальных вод.