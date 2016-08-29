Санкт-Петербург, 29 августа, 2016, 15:17 — ИА Регнум. Председатель комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области Михаил Козьминых проведет выездную проверку хода капитального ремонта автотрассы Парголово — Огоньки в районе города Сертолово Всеволожского района. Проверка состоится 31 августа, сообщили сегодня ИА REGNUM в пресс-службе комитета.

Sherman Tan Трасса

Напомним, на трассе Парголово — Огоньки 14 августа 2016 года произошло тяжелое ДТП, в результате которого погибли вице-спикер Законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Солтан и его жена. Дочь депутата получили тяжелые травмы и была госпитализирована.

Однако в дорожном комитете Ленобласти отрицают какую-либо связь намеченной проверки с автокатастрофой. «Трагедия произошла на 43-м километре, а это гораздо дальше того участка, который будет проверяться», — пояснили корреспонденту агентства в пресс-службе ведомства.

Инспекции подвергнется фрагмент трассы, непосредственно проходящий через город Сертолово. Его особенность — в большом количестве пешеходных переходов, а также коммуникаций, которые необходимо было перекладывать и выносить в процессе капремонта дороги.

Кроме того, ситуация в Сертолово осложняется массовым жилищным строительством, развернувшимся вдоль трассы. Появившиеся в связи с этим подъездные дороги к новым жилым комплексам никак не согласовывались с областными властями, и после реконструкции автотрассы Парголово — Огоньки хаотично возникшие подъезды могут исчезнуть, что станет неприятным сюрпризом для покупателей квартир.

Ремонт участка дороги был начат в июле 2016 года, его стоимость — около 577 млн рублей. Предусмотрено расширение полотна, замена инженерных коммуникаций, установка шумоизоляционных щитов. Срок завершения работ по контракту — 30 июля 2017 года. Работы проводит ЗАО «ВАД» по заказу Ленавтодора.

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