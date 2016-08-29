Вашингтон, 29 августа, 2016, 15:08 — ИА Регнум. Ученым удалось получить наиболее четкие на сегодняшний день изображения двух звезд системы Альфа Центавра, в которую также входит ближайшая к Солнцу звезда, известная как Проксима Центавра, сообщается на сайте орбитального телескопа «Хаббл».

The plague Вид с гипотетической планеты, вращающейся вокруг альфы Центавра

«Хаббл» сделал фотографии Альфы Центавра, А и Альфы Центавра В с помощью камеры WFPC2. По словам ученых, особой научной ценности изображения не представляют, однако с их помощью можно представить масштаб звездной системы, в которой совсем недавно была обнаружена планета, подобная Земле.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ученые Корнельского университета в США предположили, что на планете, вращающейся вокруг Проксимы Центавра, возможна жизнь. Однако там она может существовать в виде флуоресцирующих форм жизни, похожих на некоторые земные кораллы или бактерии. Проксима Центавра находится на расстоянии около 4,2 световых лет от Солнца, являясь наиболее близкой к нему звездой.