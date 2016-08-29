Екатеринбург, 29 августа, 2016, 15:07 — ИА Регнум. В Екатеринбурге бывший руководитель государственного унитарного предприятия Свердловской области «Газовые сети» Владимир Яхлаков признан виновным в хищении более 51 млн рублей бюджетных средств. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональной прокуратуре.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Жанры

Суд установил, что в период с июня 2011 по декабрь 2012 года, в тот момент, когда исполнял обязанности генерального директора предприятия, руководитель разработал план по хищению бюджетных средств. Общая сумма похищенного превысила 51 млн рублей. Следствие выяснило, что данный гражданин заключал с подконтрольными ему организациями фиктивные договоры на выполнение работ по обустройству газопроводов в различных муниципалитетах области, хотя необходимости в таких работах не было, так как ранее они уже были выполнены. По фиктивным договорам фирмам перечислялись деньги, которые затем обналичивали и передавали подсудимому.

Махинации были выявлены уже после того, как гражданин оставил руководящий пост. Расследованием занималась полиция.

Ленинский районный суд Екатеринбурга сегодня, 29 августа, поставил точку в деле Владимира Яхлакова. Он осуждён на три года колонии. В ходе следствия и суда гражданин частично возместил причинённый ущерб. Но оставшиеся более 49 млн рублей ему ещё предстоит уплатить.