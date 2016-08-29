Саратов, 29 августа, 2016, 15:05 — ИА Регнум. Региональное министерство экономического развития и инвестиционной политики переименовано в министерство экономического развития. Это и другие изменения в структуре региональной власти перечислены в постановлении Саратовского облправительства от 29 августа, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Константин Трутовский. Помещики-политики.1864 год

Комитет по управлению имуществом переименован в комитет инвестиционной политики и имущественных отношений. Функции министерства экономического развития в сферах инвестиционной политики, развития внешнеэкономических, международных и межрегиональных связей переданы комитету инвестиционной политики и имущественных отношений.

Упразднен комитет по информатизации. Функции комитета по информатизации по разработке и координации реализации мероприятий в сфере развития информатизации региона, обеспечения развития и поддержки системы электронного правительства переданы министерству экономического развития.

Функции комитета по информатизации в сфере информационно-коммуникационного обеспечения деятельности губернатора, регионального правительства и обеспечения работ по внедрению и развитию информационно-коммуникационных технологий, необходимых для обеспечения деятельности губернатора, правительства, иных органов государственной власти, не имеющих своих счетов, переданы управлению делами облправительства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Саратовском облправительстве инвестиционной деятельностью будет заниматься не Минэкономразвития, а комитет по управлению имуществом.

5 августа 2016 года губернатор Валерий Радаев заявил о переформатировании работы инвестиционного блока. Началось оно с отставки министра экономического развития и инвестиционной политики Саратовской области Владимира Пожарова. Через четыре года его работы на этом посту выяснилось, что в его ведомстве царила «полная безынициативность и отсутствие интереса к работе на результат», а сам министр, по утверждению Радаева, производил сказки.

Следующий этап переформатирования — привлечение частных и государственных инвестиций будет возложено на комитет по управлению имуществом. Уже подготовлен проект по передаче полномочий.

Перед кабмином поставлены приоритетные задачи — помимо частных привлекать бюджетные инвестиции, создать особые экономические зоны, индустриальные парки, реализовать концессионные проекты, обратить особое внимание на инновационные проекты по производству полиакриламида, ПАН-жгутика и изделий из мышьяка. Зампреду облправительства Александру Соловьёву губернатор поручил разработать проект инвестиционной стратегии региона.

Напомним, 10 августа зампред облправительства михаил Горемыко, курировший соцсферу региона, освобожден от должности зампреда. Ранее своих постов лишились вице-губернатор Денис Фадеев, министр — глава комитета общественных связей и национальной политики Борис Шинчук, министр культуры области Светлана Краснощекова.

Читайте также: «Чистка» в Саратовском облправительстве: освобожден от должности зампред

А также: Ноу-хау в саратовском облправительстве: переформатирование инвестблока