Волгоград, 29 августа, 2016, 15:04 — ИА Регнум. В Волгограде осуждена аферистка в сфере долевого строительства. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе региональной прокуратуры 29 августа, директора ООО «Алфавит» Викторию Сачалину Центральный районный суд признал виновной в мошенничестве в сфере предпринимательской деятельности, совершенном в особо крупном размере.

ul.ru Не завершенное строительство

Бывшая администратор салона красоты по предложению подруги оформила на себя строительную фирму. «Возводить» многоэтажный дом мошенница намеревалась по улице двинской в областном центре. Купить квадратные метры в многоэтажке пожелали 24 дольщика, которые вложили в будущие квартиры более 30 млн рублей. Однако деньгами сообщницы распорядились по своему усмотрению. При этом для строительства дома фактически была подготовлена только площадка.

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Волгоградец нажился на покупателях строящегося жилья на 20 млн рублей

В содеянном Сачалина полностью созналась. Центральный районный суд назначил главе стройфирмы наказание в виде 2 лет 4 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. С приговором не согласилась прокуратура, которая настаивала на квалификации уголовного дела не по части 3, а по части 4 ст. 159 — мошенничество, совершенное в особо крупном размере. Вопрос об обжаловании приговора будет решен, когда документы из суда поступят в надзорное ведомство.

Добавим, что максимальное наказание за преступление по п. 3 ст. 159 УК РФ — штраф в размере от 100 тысяч до 500 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до шести лет. А вот по ч. 4 этой же статьи Уголовного кодекса можно оказаться в тюрьме на срок до 10 лет. Штраф в этом случае также более существенный — до одного миллиона рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне текущего года в Волгоградской области задержан еще один застройщик-мошенник. Директора ООО «Инвестстрой» Дмитрия Донского заподозрили в хищении средств дольщиков, вложенных в возводимые дома. Ущерб от действий злоумышленника пока оценили в более чем 20 млн рублей. Следователи допускают, что в ходе расследования могут вскрыться новые эпизоды мошеннической деятельности главы компании.