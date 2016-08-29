Астана, 29 августа, 2016, 15:02 — ИА Регнум. Азиатский банк развития (АБР) одобрил заем в размере 240,3 миллиона долларов (15,6 млрд руб) для содействия Казахстану в модернизации транспортной системы. Как сообщает пресс-служба банка, улучшенное транспортное сообщение будет способствовать увеличению торговых связей между Казахстаном и рынками в Восточной Азии, регионом Каспийского моря и далее в Европу.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

«Улучшенная связь и мобильность будут играть стимулирующую роль в обеспечении устойчивого социально-экономического развития страны, откроет новые возможности для торговли и инвестиций, а также будет способствовать сокращению бедности за счет повышения уровня жизни», — приводятся в сообщении слова главного транспортного специалиста департамента АБР по Центральной и Западной Азии Ченга Ву.

В пресс-релизе отмечается, что заем в первую очередь будет направлен на восстановление 299 километров разрушенного участка дороги Актюбинск — Макат, которая является частью транскаспийского транзитного коридора Баку — Астрахань — Атырау — Актобе (Актюбинск) — Актау — граница Туркмении, соединяющего Казахстан с Азербайджаном и Европой на Западе, с Российской Федерацией на севере и с Туркменией на юге. Он также соединяет Коридор 1b Центрально-Азиатского регионального экономического сотрудничества (ЦАРЭС) в Актобе (Актюбинск) и Коридор 6а в Макате, обеспечивая дальнейший доступ к Китайской Народной Республике и Юго-Восточной Азии.

Кроме того, в рамках проекта, на данном участке дороги будет внедрена современная транспортная информационная система, которая позволит повысить безопасность дорожного движения и эффективность логистики.

«Благодаря проекту будут установлены транспортные связи между Астаной и Актюбинском и крупным нефтедобывающим и богатым минеральными ресурсами городом Атырау, а также единственным в стране международным морским торговым портом Актау», — уточняется в сообщении.

В АБР считают, что у Казахстана, богатого природными ресурсами — нефтью, газом и металлами — есть огромный потенциал для экономического развития, которому мешает слаборазвитая инфраструктура. Это приводит к значительным временным затратам и транспортным расходам при передвижении, а также препятствует доступу к иностранным рынкам.

«Недавнее исследование показало, что транспортные расходы составляют 8%-11% от конечной стоимости товаров, что почти в два раза превышает аналогичные расходы в большинстве промышленно развитых стран. Снижение мировых цен на нефть с 2014 года стало стимулом для казахстанского правительства создавать благоприятные условия для регионального экономического развития. Приоритетами являются модернизация транспортной системы для увеличение грузопотоков через страну, улучшение внутренних транспортных путей стратегического значения и регионального влияния, связывающих Астану с другими городами, а также развитие центров инфраструктуры в регионах», — сказано в сообщении.

Отметим, ровно год назад Азиатский банк развития одобрил Казахстану заем на 1 миллиард долларов (65 млрд руб.) для модернизации инфраструктуры и поддержки программ снижения расходов, создания рабочих мест, социальных услуг, поддержки семей с низким уровнем дохода и развития частного сектора, особенно малого бизнеса. Кредит был выдан сразу же после девальвации национальной валюты Казахстана почти на 38%.

Как тогда сообщили в пресс-службе АБР, этот кредит был необходим Казахстану для борьбы с экономическим спадом и для продолжения реформ на фоне событий, связанных с переходом на свободное курсообразование национальной валюты и таргетирование инфляции.

«Кредит АБР предоставлен Казахстану на 5 лет двумя траншами по 500 млн долларов (32,5 млрд руб.) с процентной ставкой LIBOR плюс 200 базисных пунктов. Этот кредит как поддержка АБР даст стране бюджетную свободу, необходимую для смягчения непредвиденных и значительных негативных последствий резкого снижения мировых цен на нефть и экономического спада в соседних странах», — заявил тогда главный экономист департамента АБР по Центральной и Западной Азии Лотте Шу-Зибель.

В феврале 2013 года президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал закон о ратификации соглашения о займе между Казахстаном и АБР, в рамках которого республике был предоставлен кредит в размере 95 миллионов долларов (6,1 млрд руб) сроком на 20 лет.

Эти деньги были направлены на реконструкцию существующего участка дороги в рамках Транспортного коридоро ЦАРЭС 1 протяженностью 7,7 километров второй технической категории с двухполосным движением с переводом в другую категорию с цементнобетонным покрытием и четырехполосным движением, а также строительство нового участка обхода города Тараз (бывший Джамбул — ИА REGNUM) протяженностью 57,4 километров.