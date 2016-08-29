Вашингтон, 29 августа, 2016, 15:02 — ИА Регнум.



Александр Горбаруков ИА REGNUM ИГИЛ

Отсутствие координации при проведении операций и маневров на севере Сирии сыграет на руку боевикам террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), заявили в Министерстве обороны США 29 августа. Об этом сообщает Reuters.

Министерство обороны призывает вооруженные силы Турции и вооруженные группировки сирийской оппозиции перестать сражаться друг с другом.

Согласно распространенному ведомством заявлению, США в очередной раз обратились к курдским «Отрядам народной самообороны» — отойти на позиции на востоке от реки Евфрат. По сведениям Минобороны, такой отвод «по большей части произошел».

Напомним, 24 августа Анкара начала операцию «Щит Евфрата», целью которой является очистить приграничные с Турцией регионы на севере Сирии, а также не дать появиться в регионе курдскому территориальном образованию.