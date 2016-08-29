Курск, 29 августа, 2016, 14:55 — ИА Регнум. В Курке Ленинский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении президента благотворительного фонда помощи детям. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры РФ, женщину признали виновной в мошенничестве при получении выплат, совершенном с использованием служебного положения и в крупном размере.

pixabay.com Арестованная

С 2011 по 2012 год, подсудимая была президентом Благотворительного фонда и хотела получить деньги, которые выделялись по Программе дополнительных мероприятий на рынке труда. Женщина заключила с ОКУ «Центр занятости населения г. Курска и Курского района» договор, по которому она должна была оказывать содействие в трудоустройстве инвалидов, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, и многодетных родителей.

По условиям договора работодателю возмещались затраты на оборудование специализированных рабочих мест, обустроенных с учетом особенностей реабилитации и других условий. При этом женщина за деньги оформляла фиктивные трудовые договоры одной с ООО «Статус», учредителем которой была ее родственница, или с благотворительным фондом, который возглавляла она сама. Чтобы получить компенсацию, она предоставляла центру занятости трудовые договоры, карты реабилитации инвалидов и подложные документы о якобы понесенных расходах на создание специализированных рабочих.

Таким образом женщина фиктивно трудоустроила 40 человек: фактически они не работали, не получали зарплату, а никаких мест для них не оборудовали. Ущерб, который причинила мошенница областному и федеральному бюджетам, составил более 2 млн 200 тысяч рублей. Суд признал ее виновной и назначил наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.