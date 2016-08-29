Вологда, 29 августа, 2016, 14:55 — ИА Регнум. Создание в Вытегорском районе туристско-рекреационного кластера «Вытегорье — корабельная сторона» обсудили на местном градостроительном совете, сообщает с мероприятия корреспондент ИА REGNUM.

gov.ru Центр «Корабелы Прионежья»

Якорным проектом нового кластера станет центр образования, оздоровления детей и развития туризма «Корабелы Прионежья». Это единственный в России социальный образовательный проект по возрождению и сохранению традиций деревянного судостроения Русского Севера. Он реализуется с 2012 года и сейчас на территории центра в Вытегорском районе находится учебная база для занятий детей судостроением, техническим творчеством, а также традиционными ремеслами. Это учебные корпуса, эллинг, ремесленные мастерские, кузница и гончарная мастерская. Кластер дополнит и ряд других проектов, направленных на привлечение туристов.

«В кластер войдет и музейно-туристский комплекс «Корабельная сторона» в Вытегре и интерактивный историко-этнографический музейный и туристский комплекс «Богоявленский» в селе Палтога, в который войдет отреставрированная Богоявленская церковь. Рядом с ней расположится интерактивный музей-деревня. Мариинская водная система тоже станет частью туристско-рекреационного кластера. В рамках этого проекта мы воссоздадим часть старинной набережной с интерактивным комплексом, где люди смогут запускать дистанционно-управляемые модели судов. Кроме того, мы возрождаем старинные особняки, планируется создание музея купечества. Все это органично будет встроено в турмаршрут. В результате планируется, что турпоток в район должен увеличиться в два раза», — заявил глава Вытегорского района Александр Павликов.

На прошедшем градсовете глава региона Олег Кувшинников отметил, что теперь необходимо подготовить проектно-сметную документацию на строительство обеспечивающей инфраструктуры, отправить заявку в Минкульт и продолжить привлечение инвестиций. По его словам, после реализации «Вытегорье — корабельная сторона» станет жемчужиной «Серебряного ожерелья России. Добавим, что ранее туристско-рекреационный кластер «Вытегорье — корабельная сторона» вошел в реестр инвестпроектов, включенных в перечень федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011−2018 годы)». Планируется, что в него будет вложено 1,27 млрд рублей. Большая часть этих средств — более 970 млн — средства инвесторов, а остальное — средства федерального и консолидированного областного бюджетов.