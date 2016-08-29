Владикавказ, 29 августа, 2016, 14:52 — ИА Регнум. Школы РСО-Алания не полностью обеспечены бесплатными учебниками, не хватает в регионе и педагогических кадров. Как сообщает 29 августа корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил на проходящем в городе Владикавказе форуме работников образования председатель парламента республики Алексей Мачнев.

Василий Максимов. Единственный учитель (фрагмент). До 1911

Руководитель высшего органа законодательной власти региона подчеркнул, что республиканские власти делают все, для того чтобы дети учились в нормальных условиях, а учителя были довольны результатами своего труда. По словам Алексея Мачнева, не хватает преподавателей математики, химии, физики, а в Моздокском районе и осетинского языка, но «парламент республики, депутатский корпус будут работать и над этими проблемами».

Как отметила в ходе совещания с министр образования и науки региона, Зита Салбиева, в текущем году зарплата педагогов сокращаться не будет. Тем самым министр успокоила коллег, которые опасались уменьшения заработной платы в результате изменений в образовательной сфере.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, в настоящее время на территории РСО-Алания насчитывается 476 государственных и муниципальных образовательных организаций. О том, что в регионе существует проблема нехватки педагогов, Минобр региона заявлял еще шесть лет назад. Так, в 2008 году наиболее остро ощущалась потребность в учителях физики и информатики. Из 8 000 просвещенцев республики более двух тысяч — были людьми пенсионного возраста. Молодые учителя из-за низкой зарплаты педагогов предпочитали трудиться в других отраслях.