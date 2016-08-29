В школах Северной Осетии не хватает учителей
Владикавказ, 29 августа, 2016, 14:52 — ИА Регнум. Школы РСО-Алания не полностью обеспечены бесплатными учебниками, не хватает в регионе и педагогических кадров. Как сообщает 29 августа корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил на проходящем в городе Владикавказе форуме работников образования председатель парламента республики Алексей Мачнев.
Руководитель высшего органа законодательной власти региона подчеркнул, что республиканские власти делают все, для того чтобы дети учились в нормальных условиях, а учителя были довольны результатами своего труда. По словам Алексея Мачнева, не хватает преподавателей математики, химии, физики, а в Моздокском районе и осетинского языка, но «парламент республики, депутатский корпус будут работать и над этими проблемами».
Как отметила в ходе совещания с министр образования и науки региона, Зита Салбиева, в текущем году зарплата педагогов сокращаться не будет. Тем самым министр успокоила коллег, которые опасались уменьшения заработной платы в результате изменений в образовательной сфере.
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Как сообщало ранее ИА REGNUM, в настоящее время на территории РСО-Алания насчитывается 476 государственных и муниципальных образовательных организаций. О том, что в регионе существует проблема нехватки педагогов, Минобр региона заявлял еще шесть лет назад. Так, в 2008 году наиболее остро ощущалась потребность в учителях физики и информатики. Из 8 000 просвещенцев республики более двух тысяч — были людьми пенсионного возраста. Молодые учителя из-за низкой зарплаты педагогов предпочитали трудиться в других отраслях.