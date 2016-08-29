Москва, 29 августа, 2016, 14:52 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Российской Федерации пригласило иностранных военных атташе, аккредитованных в Москве, посетить 9 сентября активный этап стратегического командно-штабного учения «Кавказ-2016», сообщили в Минобороны РФ.

mil.ru Военные учения «Кавказ-2016»

Военные атташе будут доставлены к месту проведения учения самолетом военно-транспортной авиации. У зарубежных военных дипломатов будет возможность наблюдать за практической фазой действий войск (сил) на СКШУ. Для них также проведут брифинг о целях и задачах учения.

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Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время в Вооруженных силах РФ проводится внезапная проверка боеготовности, которая является завершающим этапом подготовки к стратегическому командно-штабному учению «Кавказ-2016». Учение пройдет в сентябре на территории Южного военного округа. Основной акцент будет сделан на подготовке личного состава к действиям в сложных условиях, в том числе в горной местности.