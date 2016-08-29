Барнаул, 29 августа, 2016, 14:52 — ИА Регнум.

Путин на Алтае: итоги

Светлана Шаповалова Предвыборная агитация в Барнауле

Сайт ИД «Алтапресс» 29 августа опубликовал статью, посвященную итогам президиума Госсовета под председательством Владимира Путина, прошедшего на днях в Белокурихе.

«26 августа президент России Владимир Путин посетил Алтайский край, чтобы провести заседание президиума Госсовета по теме развития санаторно-курортного туризма. Неудивительно, что все итоги заседания касаются именно этой сферы. При этом в ходе мероприятия не было принято ни одного решения — все темы обсуждались скорее гипотетически. Однако Путин дал указание сформировать из озвученных предложений проект поручения правительству. Основное поручение Путина — к весне 2017 года завершить работу над стратегией развития санаторно-курортного комплекса страны», — напоминает издательство.

Как известно, в городе-курорте Белокуриха участники заседания обсудили ряд мер, которые могут повлиять на ситуацию в российском санаторно-курортном комплексе. ИД «Алтапресс» перечисляет и разъясняет — какие именно: введение курортного сбора, налоговые льготы (предпринимателям, строящим новые лечебные объекты, а также действующим санаториям и курортам федерального значения в целом), меры против незаконной застройки курортных территорий, приватизация ряда государственных санаториев, статус особо охраняемых территорий для земельных участков с санаториями, татус медицинской деятельности для работы санаториев.

Правда, при этом уточняется, что произойдет это при поддержке Правительством инициатив алтайского и краснодарского губернаторов.

Губернатор: апокалипсиса не будет

ИА «Банкфакс» 22 августа процитировало слова губернатора региона Александра Карлина по поводу жилищного строительства и социально-экономической ситуации в целом. Он считает, что, несмотря на существующие колебания, катастрофы не происходит: банкротятся лишь некоторые игроки.

«Более того, сейчас край вернулся к практике строительства полностью за бюджетные средства», — подчеркнул глава края, заявив также, что «никакой угрозы недостроев не существует», а «апокалипсиса» не стоит перестать ждать не только горожанам, но и сельчанам.

«Во многих селах Алтайского края жить не хуже, чем в городах. Особенно там, где есть газификация и нормальные дороги. Чтобы стало лучше, я работаю тот срок, который определили избиратели. Когда я начинал, природный газ был в двух городах и трех районах. Сегодня — в четырех городах и 14-и районах. 112 школ построено и реконструировано. Две трети — на селе. То же самое по культуре, спорту, здравоохранению», — заявил Александр Карлин.

Размытую ливнем дорогу восстановят за 4,5 млн руб.

Участок трассы регионального значения близ села Батурово, которую в июле 2016 года размыло сильнейшим ливнем, восстановят за 4,5 миллиона рублей. Об этом 29 августа сообщает Служба новостей FM-Продашкн со ссылкой на «Алтайавтодор».

После выравнивания дорогу покроют щебенкой и установят металлическое ограждение. Все работы планируется завершить к 1 октября.

«Нет конфликта, элит и нет денег»

Сайт газеты «Комсомольская правда» (Барнаул) 22 августа опубликовал статью, написанную по итогам проведения круглого стола с местными экспертами и политологами: обсуждали ход избирательной кампании.

«Победить и потратить мало средств» — под таким лозунгом, по мнению Михаила Гундарина, заведующего кафедрой связей с общественностью и рекламы АлтГУ, ведут предвыборную кампанию многие кандидаты. Однако, это курс на поражение, считает ученый. «Возникает вопрос — а есть ли жизнь после выборов? Впечатление такое, что 18 сентября — это последний день Помпеи», — говорит Михаил Гундарин. Он уверен, так быть не должно, и депутатский статус не должен стать самоцелью.

Разочарование в выборах-2016 разделил и главный редактор сайта DOC22 Артем Кудинов: «подготовка к выборам была интереснее, чем сами выборы. И виновато здесь не только отсутствие денег, но и тот фактор, что в последнее время существенно понизился сам статус депутата». По мнению Кудинова, многим кандидатам просто-напросто нечего сказать своим избирателям.

Главный редактор ИА «Банкфакс» Виктория Крахмалева заострила внимание на таком предвыборном инструменте, как социальные сети. Она полагает, что работу в сетях редкий кандидат ведет сам и избирателям это очевидно. «После выборов мы увидим кладбище аккаунтов», — считает госпожа Крахмалева.

Директор Центра политического консалтинга Константин Лукин считает, что все проблемы в том, что на региональном политическом олимпе отсутствует конкуренция. «Впервые в крае нет политтехнологов, работающих на партии, нет конфликта интересов, нет конфликта, элит и нет денег», — сказал он.

Рождаемость и смертность в Барнауле

Барнаульцы стали меньше рожать и умирать, — такие данные со ссылкой на Алтайкрайстат приводит 29 августа ИА «Амител». Известно, что за 7 месяцев 2016 года родилось 5279 барнаульцев, что на 227 человек меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Количество умерших за этот же период составило 4606 человек, что на 406 человек меньше, чем в прошлом году. Таким образом, естественный прирост населения столицы Алтайского края составил 673 человека.

В новости отмечается также, что Барнаул демонстрирует показатели рождаемости выше общерегионального уровня (на 6,6%), а уровень смертности ниже, чем общекраевой (на 20,4%).

За что полицейских в Троицком подкупают

В последнее время в Троицкий районный суд все чаще стали поступать уголовные дела за покушение на дачу взятки сотрудникам полиции. В этом году уже рассмотрено пять дел за покушение на дачу инспекторам ДПС, в 2015 году — два дела. Об этом сообщает газета «На земле Троицкой».

Как следует из приведенных примеров, сумма взяток, которые водители пытаются вручить полицейским на федеральной трассе М-52, колеблется от 1 тыс рублей.

Каменский выстрелил

О том, что рассказал алтайский стрелок Сергей Каменский — серебряный призер Олимпиады в Рио-де-Жанейро, вернувшись в Барнаул, 24 августа сообщает еженедельник «Аргументы и факты».

О своем участии и впечатлениях от спортивного сражения на олимпиаде он сообщил: «В этот раз наблюдалась тенденция, когда лидеры в большинстве своём даже не попали в финал. Это удивительно и парадоксально. Как это объяснить, я не знаю. Может, это из-за нервозной атмосферы, царящей там, и не все справляются. В этом плане, я считаю, мне повезло так дебютировать. Признаюсь, я сам удивлён», — отметил Сергей Каменский.

Также спортсмен признался, что в качестве туриста никогда не поедет в Рио, так как там невероятно высокий уровень преступности. «Вот в апреле на этапе Кубка мира половину команды там обворовали. В первый же день у психолога команды украли сумочку с телефоном, а в кафе кто-то расплатился её карточкой, и там случайно добавили один ноль — сумма вышла просто феноменальная. Был случай, когда спортсмены из другой команды на автобусе попали в пробку и стали свидетелями перестрелки прямо на улице города! Это просто страшно!», — высказался Каменский.

Число суицидов уменьшилось

В Алтайском крае на 100 000 человек пришелся 31 случай суицида: такие данные с начала 2016 года со ссылкой на Алтайкрайстат, сообщил 28 августа сайт «В Рубцовске». Отмечается, что всего с начала года счеты с жизнью свели 438 человек, что немного меньше, чем за аналогичный период 2015 года. В прошлом году насчитывалось 469 суицидов.

«Если брать результаты крайстата по естественному движению населения Алтайского края, в части умерших по основным причинам смерти, в процентном соотношении, то оказывается, число суицидников не очень велико, 2,2%», — отмечает электронное издание.

Стратегия развития Юго-Восточной зоны

Об утверждении в Алтайском крае стратегии развития Юго-Восточной зоны. Ее цель — обеспечить сбалансированное пространственное развитие региона. Как сообщает 29 августа ИА «ПолитСибРу» со ссылкой на официальный сайт региона, стратегия эта распространяется на Алтайский, Бийский, Быстроистокский, Ельцовский, Зональный, Красногорский, Петропавловский, Смоленский, Советский, Солонешенский, Солтонский и Целинный муниципальные районы, Белокуриху, а также Бийск.

Особое внимание в данной работе власти намерены уделить развитию туристско-рекреационного комплекса (ОЭЗ ТРТ «Бирюзовая Катунь», кластеры «Белокуриха» и «Золотые ворота»), производственной кооперации и расширению инновационных производств на базе кластеров «АлтайБио» и «Алтайполикомпозит», разработке и продвижению бренда «Бийск — наукоград».

Металл в большой кофемолке

Работая над улучшением аппарата по обработке удобрений, алтайские ученые открыли уникальный метод получения химически чистого железа. Подробности об этом 29 августа сообщает программа «Вести-Алтай» со ссылкой на изобретателя и главного конструктора научно-производственного центра «Кавут» Александра Петракова.

В основе придуманной им установки для синтеза материалов — мощный 15 киловатный электродвигатель.

«Внешне кавитационный диспергатор напоминает садовый насос, добиться его правильной работы удалось не с первого и даже не с десятого раза. Допуск при изготовлении деталей — не более семи сотых миллиметра, — поясняется в сюжете. Сейчас на заводе осваивают целую линейку кавитационного оборудования.

Зов предков

Бийчане первыми скопировали уникальные петроглифы, — об этом 25 августа сообщает сайт газеты «Бийский рабочий».

Бийский краеведческий музей им. В. В. Бианки известен далеко за пределами края своей богатейшей коллекцией петроглифов. Практически каждое лето (дело, разумеется, в финансовых возможностях) историки отправляются в экспедиции по Горному Алтаю, главная цель которых — снять как можно больше копий петроглифов, пока те не исчезли.

«Этим летом неожиданно для самих себя участники экспедиции оказались в местечке Комдош-Боом. Именно там на наклонной плоскости скалы расположены петроглифы, которые никто ни разу не копировал. А вот бийским музейщикам это удалось!», — делится информацией корреспондент Ксения Цапко.

По словам директора БКМ им. В. В. Бианки Светланы Бартышевой, первым Комдош-Боом открыл в 2005—2006 годах известный исследователь Евгений Николаевич Маточкин.

«Мы, как пауки, лазили по скале. Очень хотелось пополнить свою коллекцию. Петроглифы интересные — крупные рисунки оленей, колесниц, кабанов. В принципе, эти писаницы традиционны для ранней скифской эпохи. Мы относим их к изображениям, сделанным две тысячи лет до н. э. Работа действительно была опасной», — подчеркивает Светлана Бартышева. Она отмечает, что, несмотря на все трудности, получились четкие, точные копии.

«К Новому году доделаем все необходимое и пригласим бийчан и гостей города на выставку уникальных петроглифов», — заявляет историк.

Крысы, мясо и перестройка

Шеф-редактор газеты «Алтайская правда» («АП») Олег Купчинский вспомнил о том, как в алтайской прессе освещали перестроечные времена. В его статье под заголовком «Крысы, мясо и перестройка», опубликованной в «живом архиве», есть информация о том, что впервые о Горбачеве алтайские СМИ сообщили в1980 году: в подвале первой полосы было размещено короткое сообщение о назначении нового члена Политбюро ЦК КПСС.

«Начиная с 1987 года — после октябрьского Пленума ЦК КПСС в газетах и журналах стали активно обсуждаться ранее закрытие темы, особенно касавшиеся советского прошлого. Тиражи росли как на дрожжах. В «Алтайской правде», руководимой крайкомом КПСС, все это стартовало с запозданием, отражалось в усеченном, ослабленном виде, а какие-то темы не поднимались вовсе», — вспоминает Олег Купчинский.

По его словам, в 1986 году объектами критики традиционно были хамы и хапуги, бюрократы и бракоделы.

«Максимально допустимый уровень критики — председатель колхоза, и рядовой сотрудник райисполкома. «Наезды» на более крупные фигуры вроде директоров заводов в обязательном порядке согласовывались с крайкомом. В ряде случаев такие материалы получали «добро» — особенно если человека готовили к снятию», — отмечает шеф-редактор «АП».

Олег Купчинский вспомнил и личный случай, связанный с цензурой в перестроечный период: за упоминание начавшейся эмиграции алтайских немцев в Германию он, будучи еще сотрудником газеты «Молодежь Алтая», удостоился вызова «на ковер». «С разносом к секретарю по идеологии крайкома КПСС Анатолию Желябовскому», — отмечает автор.

По его словам, одной из самых резонансных публикаций тех лет стал материал журналиста Владимира Колбунова в «Молодежи Алтая» под заголовком «Крысы и мясо». «Журналист писал о том, как крысы свободно бегают по помещениям лучшего в те годы продмага Барнаула — кооперативного N1.В отличие от других магазинов, там всегда была в продаже колбаса (правда, втридорога, по 5−6 рублей за килограмм). Редактор А. Клейн выдержал давление комсомольских и партийных органов, пытавшихся остановить публикацию острого материала. И хотя директор магазина и горисполком, как водится, обвиняли газету в искажении фактов, шквал звонков и писем читателей и взлетевший тираж убеждал руководство и журналистов «молодежки», что они на правильном пути», — считает Олег Купчинский.