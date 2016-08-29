Мурманск, 29 августа, 2016, 14:51 — ИА Регнум.



Новый дом в Кандалакше. Автор фото — Валерий Федоров

Массу недоделок обнаружили новосёлы в доме, возведённом в рамках программы по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья в Кандалакше на ул. Пронина, 32, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Ещё один «сюрприз» от строителей для жителей одного из «старых новых» домов на Пронина, — заявил администратор городского сообщества в соцсети Александр Иванцев. — Напомним, он был построен в рамках программы по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья, но практически сразу после заселения, новосёлы обнаружили массу недоделок. Неработающая вентиляция, пропускающие воду пластиковые окна, отваливающиеся обои и плесень на стенах — лишь часть проблем. А вот и ещё один «подарок» от строителей — кирпичные вентиляционные трубы на крыше уже разрушаются. В одном из мест сломан снегоудерживающий барьер».

По словам Иванцева, к тем, кто строил дом, есть немало вопросов.

Тем временем, как сообщало ИА REGNUM, в будущем году мурманские власти собираются переселить из «авариек» ещё 3 тысячи человек. Согласно обновлённым данным программы переселения, к 2017 году в области будет 248 расселённых домов.

Напомним, в рамках программы по переселению из аварийного фонда в 2015 году было введено в эксплуатацию 8 жилых домов площадью свыше 13 тыс. квадратных метров, что более чем на 8% превышает уровень 2014 года. За весь же период реализации программы было построено 34 дома, переселено из аварийного жилья почти 2,5 тыс. человек.

Отметим, на реализацию мероприятий по расселению в 2016 году в бюджете Мурманской области были заложены средства в размере 477,51 млн рублей, из них 218,44 млн рублей — средства Фонда ЖКХ.

О том, что жители Кандалакши вынуждены жить в домах с плесенью, стало известно после проверки объектов представителями регионального штаба ОНФ в Мурманской области. Чиновники признают: жалоб поступает немало, сходу решить проблему невозможно. Ситуация с ликвидацией запущена и на сегодняшний день осложена тем, что застройщик, который выполнял эти контракты — банкрот.

По информации общественников, у некоторых переселенцев проблемы начинаются сразу после заселения: так, жители Кандалакши сообщили о том, что в первые месяцы лестничные площадки новостроек испещрили многочисленные трещины, которые продолжают расширяться. В тёплые дни полы жителей первых этажей буквально становятся мокрыми.