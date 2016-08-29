Дамаск, 29 августа, 2016, 14:50 — ИА Регнум. Российские спортсмены, победители и призеры Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро, встретились с военнослужащими РФ на сирийской авиабазе Хмеймим. Военные тепло приняли атлетов, а те в память о встрече посадили зеленую аллею, передает 29 августа RT.

Иван Шишкин. Молодые сосны

Процесс посадки молодых туй сопровождался громкими аплодисментами, возле каждого дерева установили табличку с именем и фотографией спортсмена. На базе побывали прыгунья с шестом Елена Исинбаева, саблистка Софья Великая, рапиристы Артур Ахматхузин, Тимур Сафин и Алексей Черемисинов, а также серебряный призер Олимпиады-2016 в пулевой стрельбе Сергей Каменский.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, утро на базе началось с зарядки, которую для солдат провела Елена Исинбаева и другие атлеты. После зарядки военные и олимпийцы померились силами.