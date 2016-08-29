Москва, 29 августа, 2016, 14:46 — ИА Регнум. Представители ГИБДД отменили штраф за «нарушение» правил дорожного движения (ПДД) тенью легкового автомобиля в Москве. Об этом, как передает Life.ru, заявил сам владелец транспортного средства.

sarinform.com Сотрудник ГИБДД

«Мне позвонили из ГАИ, уже сказали, что видели все, будут проводить проверку, вроде как штраф аннулируется, им доказательства никакие не нужны, — пояснил автолюбитель. — Они связались сами».

При этом водитель иномарки добавил, что в день, когда получил штраф, он как раз вернулся из отпуска и тогда же направил обращение в ГИБДД.

29 августа портал Drive2.ru со ссылкой на владельца автомобиля сообщил, что в Москве водитель иномарки получил штраф за то, что тень его «стального коня» пересекла сплошную полосу разметки. «Нарушение» произошло в четверг, 25 августа, на пересечении МКАД и Липецкой улицы.

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