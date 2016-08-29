ГИБДД отменила штраф за пересечение «сплошной» тенью автомобиля
Москва, 29 августа, 2016, 14:46 — ИА Регнум. Представители ГИБДД отменили штраф за «нарушение» правил дорожного движения (ПДД) тенью легкового автомобиля в Москве. Об этом, как передает Life.ru, заявил сам владелец транспортного средства.
«Мне позвонили из ГАИ, уже сказали, что видели все, будут проводить проверку, вроде как штраф аннулируется, им доказательства никакие не нужны, — пояснил автолюбитель. — Они связались сами».
При этом водитель иномарки добавил, что в день, когда получил штраф, он как раз вернулся из отпуска и тогда же направил обращение в ГИБДД.
29 августа портал Drive2.ru со ссылкой на владельца автомобиля сообщил, что в Москве водитель иномарки получил штраф за то, что тень его «стального коня» пересекла сплошную полосу разметки. «Нарушение» произошло в четверг, 25 августа, на пересечении МКАД и Липецкой улицы.
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