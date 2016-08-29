Москва, 29 августа, 2016, 14:44 — ИА Регнум. В Москве объявили аукцион на проведение работ по подготовке поликлиник, санаториев и медицинских колледжей к осенне-зимнему сезону 2016−2017 гг. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе департамента по конкурентной политике столицы, подрядчику предстоит выполнить работы по подготовке оборудования, систем и сетей теплоснабжения в 125 учреждениях здравоохранения города.

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«Стартовая стоимость контракта составляет 382 млн рублей», — уточнили в пресс-службе.В ведомстве добавили, что в транспортные расходы включены в данную сумму.

Гарантийный срок на работы, которые будут выполнены подрядчиком, составит 12 месяцев. Заявки на участие в аукционе принимаются до 14 сентября 2016 года.

Напомним, 25 августа 2016 года пресс-служба ПАО «Московская объединенная энергетическая компания» (МОЭК) сообщила, что в городе завершены работы по подготовке к отопительному сезону в осенне-зимнем периоде. В частности, готовы системы, обеспечивающие теплом и горячей водой.