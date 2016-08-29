Варшава, 29 августа, 2016, 14:42 — ИА Регнум.



Александр Горбаруков ИА REGNUM Welcome

Глава МИД Польши Витольд Ващиковский выступил 29 августа с критикой того, какие меры разрешения миграционного кризиса в 2015 году приняла Еврокомиссия, сообщает Reuters.

По словам дипломата, Брюссель лишь обострил проблемы вместо того, чтобы предложить реальные их решения.

С таким заявлением Ващиковский выступил на пресс-конференции вместе со своими коллегами из Франции и ФРГ, в рамках которой он отметил, что ЕС «пошел на поспешные, безответственные и непродуманные шаги» в ответ на массовый наплыв мигрантов из Ирака, Сирии и других пострадавших от войны регионов.