Рига, 29 августа, 2016, 14:34 — ИА Регнум. Инспекторы Продовольственно-ветеринарной службы (ПВС) Латвии выявили восемь новых случаев заболевания африканской чумой свиней (АЧС) в популяции кабанов, сообщает LETA.

Unsplash Свинья

Так, два мертвых кабана обнаружены в Сигулдском крае и по одному — в Смардской волости Энгурского края, Райскумской волости Паргауйского края, Яунпиебалгской волости Яунпиебалгского края, Крапской волости Огрского края, Аронской волости Мадонского края и Лаункалнской волости Смилтенского края. Сообщается, что на территории этих волостей случаи заболевания АЧС выявлялись и ранее.

Таким образом, АЧС среди кабанов в Латвии констатирована у 746 животных в 196 волостях 63 краев, а также в двух городах — Резекне и Плявиняс. Случаи заболевания АЧС среди домашних свиней выявлены в двух хозяйствах в Варкавском и Гулбенском краях, где нужно было забить 50 и 142 свиньи соответственно.

Напомним, АЧС — очень опасное и легко передаваемое вирусное заболевание свиней. В местах, где констатировано это заболевание, необходимо забить все стадо, поэтому вспышки этой болезни наносят большой экономический ущерб свиноводам. Согласно подсчетам специалистов, АЧС распространяется со скоростью 100 км в год.

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