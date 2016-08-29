Ставрополь, 29 августа, 2016, 14:32 — ИА Регнум. На Ставрополье погибли в огне две женщины. Крупный пожар произошел сегодня ночью, 29 августа, в городе Ессентуки, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления МЧС. Сигнал о возгорании в семиэтажном доме по улице Энгельса поступил в управление в 04:00.

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Прибывшие на место пожарные обнаружили, что площадь пожара составляет 1000 квадратных метров. С места происшествия были эвакуированы жители. Их временно разместили в образовательной школе № 8 по улице Чкалова. В девятом часу отрытый огонь был ликвидирован. Полная разборка и проливка конструкций завершилась к 11:00.

После тушения пожара в двух квартирах были найдены тела двух человек — предположительно проживавших там женщин 1924 и 1976 годов рождения. По данному факту в Следственном комитете проводится проверка. В качестве одной из версий пожара рассматривается неосторожное обращение с огнем одной из погибших женщин.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 июня текущего года в Ставрополе произошел пожар в двухэтажном доме по улице Ясеновская. Загорелась кровля, выгорело семь квартир. Одну из жительниц дома спасти не удалось.

По статистике Главного управления МЧС РФ, за 1 полугодие 2016 года в России было зарегистрировано 67 864 пожара. В них погибли 4549 человек, получили травмы еще 4997.