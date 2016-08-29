Самара, 29 августа, 2016, 14:31 — ИА Регнум. В Самарской области ущерб от деятельности подчиненной Андрея Гусарова, переведенного с поста начальника отдела МВД России по Новокуйбышевску в руководители Сызранского УМВД, оценивается следствием в 8 млн рублей. Об этом пишет издание облправительства «Волга ньюс» со ссылкой на газету «Самарское обозрение».

sakhalife.ru Головной убор полицейского

Обстоятельства, которые позволили говорить на эту тему, возникли при расследовании уголовного дела бывшей подчиненной Андрея Гусарова — майора полиции Светланы Антиповой, до мая 2016 года занимавшей должность главного бухгалтера ОМВД РФ по городу Новокуйбышевску. Там же в роли руководителя перед переездом в Сызрань служил и сам Гусаров, отмечает издание.

По версии следствия, Антипова в декабре 2015 года будто бы «вступила в преступный сговор с неустановленными должностными лицами из числа руководства ОМВД» и «осуществила в документах бухгалтерской отчетности подделку подписей премированных сотрудников полиции, списав указанную сумму и отчитавшись перед ГУ МВД РФ по Самарской области о расходовании денежных средств». Похищенные деньги затем якобы были распределены между «членами преступной группы».

Уголовное дело по статье «Мошенничество с использованием служебного положения» (часть 3 статьи 159 УК РФ) в отношении Антиповой возбуждено в мае 2016 года, ему предшествовали обыски в служебных помещениях Новокуйбышевского ОМВД, а также изъятие бухгалтерской документации. Лишенные премий полицейские были установлены и опрошены. Дело сейчас находится в производстве 2-го отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Самарской области.

Во время расследования дела Светлана Антипова дала показания на своего бывшего руководителя — Андрея Гусарова. В версии фигурантки, в конце 2015 года она «по указанию начальника ОМВД России по городу Новокуйбышевску полковника полиции Гусарова А. А.» якобы изъяла из кассы не менее 869 тыс. рублей, выделенных на содержание личного состава, и поделила их со своим начальником.

Допрошенный в качестве свидетеля Гусаров свою вину отрицал полностью, ссылаясь на личную неприязнь со стороны Антиповой и свою «излишнюю доверчивость в вопросах ведения бухгалтерской работы». Однако свидетельские показания против него также дали сотрудницы бухгалтерии ОМВД РФ по городу Новокуйбышевску из гражданского состава.

Позднее по итогам проверки ущерб от деятельности Антиповой и «неустановленных лиц» возрос до 8 млн рублей. Главбух была отстранена от работы, затем уволилась по собственному желанию.

Недавно СК начал новые действия в отношении главы сызранской полиции. На основании поручения следователя проведены обыски в служебной квартире и служебном кабинете Андрея Гусарова в Сызрани и в его коттедже в селе Малая Царевщина.

Во время обыска в доме изъято 122 автоматных патрона калибра 7,62×39 войскового образца со стальным сердечником, гражданский оборот которых в РФ запрещен. По данному факту собран материал на возбуждение в отношении начальника МУ МВД «Сызранское» уголовного дела по статье «Незаконное хранение боеприпасов» (часть 1 статьи 222 УК РФ). В одной из надворных построек обнаружены охотничьи патроны к нарезному карабину, хранение которых осуществлялось с нарушением норм законодательства. Это чревато привлечением собственника жилья к административной ответственности по части 4 статьи 20.8 КоАП РФ.

В ходе обысков выяснилось, что Гусаров проживает в Царевщине в доме, который отсутствует в декларации его семьи. За обслуживанием дома следователи застали нелегального мигранта — гражданина Республики Таджикистан, чье пребывание на территории РФ незаконно. В настоящее время гастарбайтер оштрафован судом и принудительно выслан из РФ. Дополнительную интригу в эту историю вносит тот факт, что жена полковника Гусарова — Елена Гусарова — работает на должности инспектора по вопросам миграции ОМВД РФ по Красноярскому району. То есть фактически происходящее начало затрагивать уже всю семью Гусарова.

Как утверждают источники «Самарского обозрения», переход Гусарова из статуса свидетеля в статус подозреваемого крайне вероятен, и не исключено, что это может произойти в ближайшее время.

Как сообщало ИА REGNUM, семья заместителя начальника штаба ГУМВД Самарской области Андрея Гошта — экс-начальника полиции Сызрани и он сам были найдены мертвыми 24 апреля 2016 года в частном доме в селе Ивашевка Сызранского района Самарской области. Убиты: полковник Гошт, его отец, мать, жена, супруга его брата и одна из двух племянниц.

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