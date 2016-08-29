Москва, 29 августа, 2016, 14:30 — ИА Регнум. Молодые люди, участники получивших скандальную известность гонок по ночной Москве на внедорожнике Gelandewagen, предстанут перед судом 31 августа, сообщает 29 августа М24.

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Предварительные слушания состоятся в Гагаринском суде Москвы, заседание пройдет в закрытом режиме. Трое фигурантов обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных статьями «Угроза применения насилия в отношении представителя власти» и «Оскорбление представителя власти». Речь идет об Абдувахобе Маджидове, Викторе Ускове, а также Руслане Шамсуарове, который приходится сыном замглаве «Лукойла» Азату Шамсуарову.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 22 мая 2016 года молодые люди пытались скрыться на автомобиле Mercedes-Benz Gelandewagen от сотрудников ДПС. При этом водитель и пассажиры внедорожника, зная, что их преследуют правоохранители, устроили трансляцию погони в сети интернет, а также высказывали оскорбления в адрес сотрудников полиции.