Калуга, 29 августа, 2016, 14:29 — ИА Регнум. На заседании правительства Калужской области сегодня, 29 августа, в ходе обсуждения исполнении бюджета за 6 месяцев 2016 года министр финансов области Валентина Авдеева сказала, что бюджет исполнен с дефицитом в 1 миллиард 787 миллионов рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM. По словам калужского министра, погашение дефицита планируется за счет кредитования и поступлений из федерального бюджета. Однако, скорее всего, они будут небольшие, так как к концу года доходная часть казны региона составит немногим более 34 миллиардов рублей. Таким сообщением своего министра финансов остался недоволен губернатор области Анатолий Артамонов."Учитывая, что это серьезная доходная статья надо нам водку производить и организовать ее производство на территории. Я не агитирую никого ее потом употреблять, это явно не полезно, но у меня положение хуже губернаторского: с одной стороны лучше бы ее не было, с другой стороны нужны деньги в бюджет», — заявил глава калужского региона. Как сообщало ИА REGNUM, выступая на заседании совета законодателей Центрального Федерального округа Совета при полномочном представителе Президента РФ в ЦФО, калужский губернатор в числе проблем обозначил несоответствие тех доходов, что получает от развития экономики области федеральный бюджет и сам регион. Если государственная казна в результате реализации инвестиционной политики Калужской области пополнилась на 368 миллиардов рублей, то местный бюджет получил доходов в 14 раз меньшеКак ранее сообщало ИА REGNUM, продукция обанкротившегося ликеро-водочного завода ОАО «Кристалл», что на улице Билибина в Калуге, некогда славилась далеко за пределами Калужской области и России. Налоги, перечисляемые предприятием, составляли весьма существенную часть областного бюджета. На заводе был открыт даже специальный цех, где изготовлялись по особому заказу брендовые российские водочные марки «Столичная», «Московская», «Посольская», Калужская» и «Рябина на коньяке» в специальной таре, оригинальные бутылки посылались на экспорт в Европу и в США.

Robert Lawton Конвейер по розливу водки

Кстати, по информации местных СМИ в 2012 году двум экс-директорам ОАО «Кристалл», Анатолию Кострикову и Евгению Масловскому, официально были предъявлены обвинения в уклонении от уплаты налогов и преднамеренном банкротстве предприятия. Третьим фигурантом по этому уголовному делу в мае того же прошлого года стал бывший владелец калужского «Кристалла», небезызвестный бизнесмен — президент компании «Русское золото» Сергей Зивенко.

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