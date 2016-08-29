Ижевск, 29 августа, 2016, 14:29 — ИА Регнум. ООО «Школьник» существенно завышало цены на продукты питания для детей, обучающихся на дому. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Удмуртии.

Рембрандт. Притча о неразумном богаче. 1627

По данным ведомства, компания завышала цены на продовольственные товары на 60%. Однако максимальная наценка, установленная региональной энергетической комиссией республики, при реализации продовольствия на предприятиях общественного питания при образовательных учреждениях не должна превышать 30% от закупочной цены.

Руководитель ООО «Школьник» привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 14.6 КоАП РФ («Завышение регулируемых государством цен (тарифов, расценок, ставок и тому подобного) на продукцию, товары либо услуги») и заплатит штраф в размере 50 тыс. рублей.