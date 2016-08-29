Чебоксары, 29 августа, 2016, 14:28 — ИА Регнум. В Чувашии завершено расследование двойного жестокого убийства. В совершении преступления обвиняют 27-летнего жителя Марпосадского района: следствие считает, что он отрезал головы двум приятелям и расчленил их тела, сообщил ИА REGNUM старший помощник руководителя регионального СУСК Олег Дмитриев. Экспертиза установила, что злоумышленник является психически нездоровым.

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Убийство предположительно произошло во второй половине ноября 2015 года, тела были обнаружены 18 января 2016 года в одной из деревень Марпосадского района. Следствие полагает, что накануне преступления злоумышленник вместе с двумя приятелями (36 и 63 лет) распивал спиртные напитки.

«Когда 63-летний сельчанин проснулся после застолья, молодой человек вооружился тремя ножами, проследовал за ним, после чего сбил его с ног и нанес несколько ударов в шею. На шум вышел хозяин дома, которого молодой также ударил ножом в шею, после чего отрубил ему голову. Затем отрубил голову и другому убитому мужчине. После этого сбросил тела в подпол, а дверь в комнату, где произошло убийство, заколотил досками», — сказал Олег Дмитриев.

Согласно заключению судебно-психиатрической экспертизы, обвиняемый страдает хроническим психическим расстройством. Ему рекомендовано принудительное лечение в психиатрическом стационаре специализированного типа с интенсивным наблюдением. Уголовное дело направлено в Верховный суд Чувашской Республики для решения вопроса о применении в отношении него принудительных мер медицинского характера.

Отметим, что ранее зверские убийства в Чувашии происходили после употребления спиртных напитков. В марте этого года было найдено расчленённое тело. Как ранее сообщало ИА REGNUM, 22 марта 2016 года в Чебоксарах, по данным следствия, 49-летний мужчина в ходе ссоры нанес своему 25-летнему сыну множество ударов отверткой и молотком. Ссора произошла из-за того, что последнему не понравилась крепость приобретенных им спиртовых настоек. После убийства он расчленил тело потерпевшего, а затем ночью выбросил в мусорный контейнер и расположенный поблизости канализационный люк, завернув предварительно в простыню.

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В августе 2015 года во время распития спиртных напитков была жестоко убита 23-летняя девушка. «Подозреваемый, находясь у себя дома в Чебоксарах, в ходе ссоры взял нож и нанес потерпевшей множество ударов в область шеи и по другим частям тела. Девушка скончалась, а злоумышленник лег спать. Проснувшись через несколько часов, подозреваемый топором расчленил тело на две части, замотал в паласы и выбросил в мусорный контейнер», — сообщал ранее Олег Дмитриев.

Напомним, что в 2011 году в Чувашии убили криминального авторитета и расчленили его тело. Убийство произошло в ходе ссоры, возникшей на почве личных неприязненных отношений. «Пытаясь избежать привлечения к уголовной ответственности, злоумышленник расчленил тело, упаковал в пакеты и выбросил части тела в разных местах Калининского района города», — отмечали в следственном управлении. Со слов злоумышленника, причиной стал денежный долг, который ему не возвращал потерпевший. В 2010 году в одной из деревень Урмарского района Чувашии обнаружен расчленённый труп 62-летнего пенсионера. По подозрению в убийстве был арестован 24-летний местный житель, занимавшийся самбо и состоявший на учёте у психиатра.