Москва, 29 августа, 2016, 14:28 — ИА Регнум. Волатильность курса рубля в III квартале 2016 года может сохраниться на уровне, который сложился во II квартале. Как передает корреспондент ИА REGNUM 29 августа, об этом говорится в финансовом обозрении ЦБ «Условия проведения денежно-кредитной политики».

Дарья Антонова ИА REGNUM Центральный банк России

По прогнозу ЦБ, волатильность курса рубля во II квартале 2016 года продолжила снижаться, чему в основном способствовало уменьшение волатильности цен на нефть. При этом, по данным регулятора, «волатильность курса рубля в III квартале 2016 года может сохраниться на сложившемся уровне».

По оценкам Банка России, курсовая волатильность может составить около 19 процентных пунктов.