Севастополь, 29 августа, 2016, 14:40 — ИА Регнум. Главный врач севастопольской городской больницы №1 имени Николая Пирогова Наталья Распопина уволена по собственному желанию, передает 29 августа севастопольский новостной портал ForPost со ссылкой на руководителя департамента здравоохранения Севастополя Юрия Восканяна.

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В свою очередь, обязанности Распопиной теперь исполняет её заместитель по медицинской части Виталий Ушаков.

Отметим, что больница столкнулась с серьезной проблемой нехватки персонала после того, как в течение нескольких месяцев из-за маленьких зарплат и большой загруженности уволились некоторые врачи-анестезиологи и другие сотрудники медицинского учреждения.

24 августа сразу семеро врачей больницы обратились в СМИ с открытым письмом, в котором заявили о чрезмерных нагрузках, неадекватной заработной плате и массовых увольнениях.

На сайте Change.org появилась петиция, в которой было опубликовано обращение врачей, документ планировалось направить в городской департамент здравоохранения и Минздрав РФ. После этого Распопина решила уволиться по собственному желанию

Позже министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова дала поручение проверить организацию работы 1-й городской больницы Севастополя. Во исполнение этого поручения 27 августа горбольницу с проверкой посетил первый заместитель министра здравоохранения РФ Игорь Каграманян, который пообещал пересмотреть вопрос с зарплатами и выплатить все долги.

Тем не менее следует отметить, что, по данным «Медицинской справочной службы Крыма», после своего назначения новый врио главного врача Виталий Ушаков реорганизацию учреждения, против которой выступили медики, так и не отменил. Более того, он потребовал от хирургических отделений немедленно освободить 6-й этаж хирургического корпуса для перевода туда ЛОР-отделения, не уточнив, что делать послеоперационным больным, которые лежат на указанном этаже.

Наконец, по словам медиков, с 1 сентября без подписания каких-либо приказов о переводе он потребовал от заведующих нейрохирургией и отделения неврологии перевести свои отделения в корпус, в котором по решению Департамента здравоохранения города будет располагаться Сосудистый центр. Это было сделано несмотря на то, что здание в 2014 году так и не было введено в эксплуатацию, так как не соответствует санитарным нормам РФ.

Напомним, что ранее в городской больнице №1 в ходе прокурорской проверки были также выявлены нарушения законности использования бюджетных средств. Прокуратура Севастополя возбудила уголовное дело о финансовых злоупотреблениях должностными лицами медицинского учреждения при проведении капитального ремонта помещений для размещения регионального Сосудистого центра. Стоимость невыполненных, но указанных в документах работ составила более 1,4 млн рублей.