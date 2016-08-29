Москва, 29 августа, 2016, 14:22 — ИА Регнум. В Москве продолжается снос объектов самовольного строительства из второго списка. Как заявил журналистам первый заместитель начальника госинспекции по недвижимости Москвы Тимур Зельдич, все 107 сооружений будут демонтированы к 31 августа 2016 года. Он уточнил, что за ночь с 28 на 29 августа снесено уже порядка 85%.

Дарья Антонова ИА REGNUM Обломки, снесенного ТЦ «Электрон»

Первый замначальника госинспекции по недвижимости отметил, что работы по демонтажу построек около метрополитена приостановлены из-за высокого пассажиропотока. «Ночью мы продолжим работы по некоторым объектам», — подчеркнул Зельдич.

Он также сообщил, что никаких жалоб со стороны владельцев не поступало. «Ночь прошла спокойно в рабочем режиме», — пояснил Зельдич.

Напомним, первая волна сноса самостроя в Москве прошла с 8 на 9 февраля 2016 года. В список вошли 103 постройки. Второй список сноса объектов самовольного строительства был утвержден на заседании президиума правительства столицы 28 июня 2016 года.

Ранее в госинспекции по недвижимости сообщили, что 30 объектов были демонтированы силами собственников. По состоянию на 10:00 29 августа снесено более 90 построек.

Как сообщало ИА REGNUM, владельцы самостроя начали получать оповещения с 30 июня 2016 года. Тем собственникам, которые выполняют демонтаж самостоятельно, положена компенсация от города.

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