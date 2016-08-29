Киев, 29 августа, 2016, 14:20 — ИА Регнум. Предприятия госконцерна «Укроборонпром» должны создать оружие, которое сможет «переломить хребет» противнику. Об этом сегодня, 29 августа, в Киеве на выставке вооружений заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов, передает корреспондент ИА REGNUM.

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«Концерн «Укроборонпром» пошел путем инновационного развития. В первую очередь, делается ставка на привлечение молодых и перспективных (специалистов), создаются новые рабочие места. За два последних года объем производства увеличился в три раза. Я подчеркиваю, в три раза. Это рекордная цифра. Без этого производства мы бы не смогли отстоять нашу Украину. Сегодня перед нашими производителями, конструкторами и учеными стоит задача — создать современное, качественное оружие и военную технику, которая в первую очередь не уступает российским аналогам. Мы должны обеспечить ВСУ техникой, которая сможет «переломить хребет» врагу», — призвал Турчинов.

По его словам, предприятия ГК «Укроборонпром» способствуют развитию частного сектора экономики.

«Укроборонпром» развивается сам и заставляет развиваться частный сектор, который работает в кооперации. Создаются новые производства, внедряются новые технологии. Все это способствует преодолению социально-экономического кризиса, развитию украинской промышленности, росту ВВП в нашей стране», — рассказал представитель Киева.

Секретарь СНБО отметил «рост качества» украинской техники — поскольку она испытывается не только на полигонах, но и в реальных боях.

«Напомню еще про одну очень важную задачу — восстановить позиции наших производителей военной техники на мировых рынках. Это реальная задача, потому что в отличие от других образцов военной техники, наша техника проходит испытание не только на полигонах, но и на поле боя. Поэтому в условиях глобального кризиса системы коллективной безопасности спрос на качественное украинское оружие будет только расти. Для нас важно, чтобы, когда говорили: «украинское оружие», все понимали, что это — лучшее оружие. Такая задача сегодня стоит перед нами. Это оружие нашей победы», — сказал Турчинов.

Он также призвал Раду принять закон о спецконфискации, чтобы отнять деньги четвертого президента Украины Виктора Януковича.

«Безусловно, сегодня очень много проблем, в том числе и системное недофинансирование из-за того, что Верховная Рада с начала года никак не может принять решение по привлечению в бюджет украденных Януковичем средств. Я не понимаю в чем тут причины? Но факт является фактом. Многие предприятия «Укроборонпрома» сегодня недофинансированы. Я надеюсь, что меня услышат народные депутаты, которые вскоре вернутся в зал заседаний, чтобы проголосовать законы. Это ваша ответственность перед производителями, перед ВСУ, перед нашей страной», — подытожил Турчинов.

Напомним, 26 августа секретарь СНБО заявил об успешном испытании новых украинских ракет, которые поражают цели точнее, чем российские аналоги. По словам Турчинова, который находился на полигоне, «все пуски ракет прошли чрезвычайно успешно». «В отличие от российских аналогов, украинские ракеты — управляемые, и именно поэтому более эффективно и точно поражают цели, что было доказано во время испытаний», — подчеркнул Турчинов.