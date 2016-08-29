Осло, 29 августа, 2016, 14:19 — ИА Регнум. Более 300 диких оленей были убиты молнией на юге Норвегии, заявили представители власти, сообщает 29 августа AFP.

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323 оленей были найдены егерем 26 августа на плато Хардангервидда, в норвежском национальном парке, где можно встретить самые крупные в Европе стада диких оленей, численность которых доходит до 10 тыс. Телевизионные кадры показали, трупы животных, лежащих на земле близко друг к другу.

«В пятницу в районе национального парка была очень сильная буря. Животные всегда стараются быть ближе друг к другу в плохую погоду. Они погибли от удара молнией», — сообщил Кйартен Кнутсен, представитель Норвежского агентства по окружающей среде.

Данный случай является самым крупным среди подобных инцидентов, известных на сегодняшний день. Норвежским властям еще предстоит решить, что делать с животными.