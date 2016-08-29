Элиста, 29 августа, 2016, 14:18 — ИА Регнум. В Республике Калмыкия гибель работника предприятия вылилась в уголовное дело. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального следственного управления СКР 29 августа, отвечать за смерть сотрудника придется руководству ФГУП «Харада». Уголовное дело следователи Малодербетовского межрайонного следственного отдела возбудили по факту нарушений охраны труда (ч. 2 ст. 143 УК РФ).

Константин Гуральчук. Пашня. Два тракториста. 1952

Инцидент произошел 25 июля текущего года вблизи поселка Восход Октябрьского района. В этот злополучный день тракторист-механизатор с помощью пресс-подборщика прессовал люцерну на поле, арендуемой ФГУП «Харада». Спецмашина сломалась, мужчина начал устранять неполадку, и его затянуло в барабан пресс-подборщика.Полученные работником травмы оказались несовместимы с жизнью.Тракторист скончался до приезда медиков.

Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, в текущем году в судебные инстанции было направлено для рассмотрения по существу два уголовных дела о гибели людей на производстве. Так, в умышленном нарушении требований охраны труда и правил безопасности обвинили начальника производства ООО «Троицкий кирпичный завод». Трагический случай на заводе произошел утром 13 октября 2015 года. Двое рабочих чистили бункер по размешиванию глины. В результате неосторожного пуска валов, один из потерпевших получил телесные повреждения, от которых скончался на месте происшествия, другой с тяжелой травмой ноги был доставлен в больницу.

Также за полученный электриком ООО «Регионстроймонтаж» тяжкий вред здоровью придется ответить перед Фемидой директору этого предприятия. Его обвинили по ч. 1 ст. 143 УК РФ. Как уточнили в СКР, инцидент произошел в мае прошлого года. Находясь на строительном объекте, электрик проводил пуско-наладочные работы на башенном кране. В какой-то момент стрела башенного крана рухнула, рабочий получил серьезные травмы.