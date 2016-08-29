Великий Новгород, 29 августа, 2016, 14:17 — ИА Регнум. ПАО «МРСК Северо-Запада» (дочерняя компания ПАО «Россети») заключила договоры на техприсоединение энергоустановок, которые обеспечат электроэнергией участок скоростной платной автомобильной дороги Москва — Санкт-Петербург (М-11), проходящий по территории Новгородской области. Как сообщили ИА REGNUM сегодня, 29 августа, в филиале «Новгородэнерго», специалисты филиала построят четыре подстанции 110/10 кВ и более 260 км линий электропередачи напряжением 110 киловольт от действующих линий до новых подстанций, а также 10-киловольтные линии от подстанций до блочных распределительных трансформаторных пунктов.

Eddie Fouse Линии электропередачи

Снабжать электричеством пункты оплаты проезда, системы освещения и другие объекты инфраструктуры трассы М-11 будут восемь трансформаторных пунктов. Заявителями выступают ООО «Магистраль двух столиц» и ГК «Автодор». Запрашиваемая мощность энергоустановок превышает 8,8 мегаватт. «Стоимость технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства составит 1,6 млрд рублей», — уточнили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе «Новгородэнерго».

Отмечается, что срок завершения работ — второе полугодие 2018 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, новую скоростную автомобильную дорогу М-11 (Москва — Санкт-Петербург) намеревались построить к Чемпионату мира по футболу 2018 года. Магистраль пройдёт по территориям четырёх областей — Московской, Тверской, Новгородской и Ленинградской, при этом по Новгородской области проложен самый протяжённый участок трассы. Общая протяженность М-11 — 669 км.