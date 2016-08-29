Багдад, 29 августа, 2016, 14:17 — ИА Регнум. «Исламское государство» (организация запрещена в РФ) взяло на себя ответственность за теракт в Ираке, в результате которого погибли более 15 человек на свадьбе, проходившей в южном шиитском городе Кербела, передает 29 августа Reuters со ссылкой на Amaq.

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«Десятки людей были убиты и ранены после того, как четверо боевиков из «Исламского государства» напали на шиитов в Айн аль-Тамр, расположенном на юго-западе города Кербела», — говорится в заявлении Amaq.

Напомним, что теракт произошел 28 августа во время празднования свадьбы в Айн аль-Тамр. Группа террористов открыла огонь из автоматов, использовала ручные гранаты. По сообщению полиции, все террористы были уничтожены силами безопасности.