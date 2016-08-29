Ростов-на-Дону, 29 августа, 2016, 14:09 — ИА Регнум. Стан футбольного клуба «Ростов» может пополнить сенегальский защитник Папа Гуйе. С 2005 года этот спортсмен защищает цвета футбольных команды Украины — «Волынь», «Металлист», а сезон 2015/16 Гуйе провел в «Днепре». Как пишет «Спорт-Экспресс», переговоры близки к положительному решению сенегальского спортсмена. Более того, он может перейти на правах свободного агента, а, значит, бесплатно.

vk.com/fcrostov ФК «Ростов»

На 99% договорились клубы «Скендербеу» и «Ростов» о переходе полузащитника Лиридона Лятифи. Стоимость игрока оценивается в 1 млн евро. Планируется, что контракт будет подписан на три года.

Еще один игрок питерского «Зенита» также заинтересовал жёлто-синих. Это 19-летний защитник Дмитрий Скопинцев. Ранее в «Ростов» перешел его коллега по команде полузащитник Валерий Ярошенко.

Напомним, что состав «Ростова» в последнее время претерпевает изменения. Перед матчем с голландским «Аяксом» стало известно об уходе защитника Баштуша. В связи с вызовом в сборную на матче с «Тереком» отсутствовал Кристиан Нобоа. Впереди — подготовка к следующим матчам РФПЛ и групповому этапу Лиги чемпионов УЕФА.

К плотному графику матчей и серьезности соперников добавились вызовы в сборные. Так, пять игроков «Ростова» — Иван Новосельцев, Федор Кудряшов, Сослан Джанаев, Дмитрий Полоз и Александр Ерохин — отправятся в составе сборной России на два товарищеских матча с Турцией (31 августа) и с Ганой (6 сентября). Александр Гацкан в составе молдавской команды 5 сентября встретится со сборной Уэльса в рамках отбора ЧМ-2018. Тимофей Калачев в составе белорусской сборной проведет товарищеский матч с командой Норвегии (31 августа) и игру отбора ЧМ-2018 с Францией (6 сентября). Мусса Думбия вызван на учебно-тренировочный сбор сборной Мали. Саид Эзатолахи и Сердар Азмунпроведут за Иран два матча с Катаром (1 сентября) и Китаем (8 сентября) в рамках отбора на ЧМ-2018.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на этой неделе долги «Ростова» должны быть погашены полностью, а также объявлено имя главного тренера команды. После ухода Курбана Бердыева с поста наставника 6 августа эта должность остается вакантной.