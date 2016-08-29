Роспотребнадзор против продажи алкоголя через интернет
Москва, 29 августа, 2016, 14:09 — ИА Регнум. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека не поддерживает законодательные инициативы, допускающие дистанционную продажу алкогольной продукции через интернет, сообщается на сайте Роспотребнадзора.
Роспотребнадзор осуществляет контроль за соблюдением требований Правил продажи товаров дистанционным способом. Так, период с ноября 2015 года по август 2016 года было подано свыше 480 заявлений в судебные органы о признании запрещенной к распространению информации о продаже дистанционным способом алкогольной продукции, размещенной на сайтах в сети интернет, из них судами уже рассмотрено 330 заявлений, которые были удовлетворены в полном объеме.
В результате, согласно указанным решениям судебных органов 375 сайтов и страниц признаны содержащими информацию, запрещенную к распространению, и подлежащими закрытию.
Ведомство предупреждает, что в России злоупотребление алкоголем приводит к преждевременной, предотвратимой смерти около полумиллиона человек ежегодно, будучи причиной смертности около 30% мужчин и 15% женщин.
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Как сообщает ИА REGNUM, в ряде СМИ появилась информация, что профильным ведомствам поручено рассмотреть возможность снятия ограничений на дистанционные продажи ряда продуктов питания, фармацевтических препаратов, медицинских товаров, алкоголя, табачных изделий.