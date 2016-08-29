Москва, 29 августа, 2016, 14:09 — ИА Регнум. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека не поддерживает законодательные инициативы, допускающие дистанционную продажу алкогольной продукции через интернет, сообщается на сайте Роспотребнадзора.

Anbiist Алкоголь

Роспотребнадзор осуществляет контроль за соблюдением требований Правил продажи товаров дистанционным способом. Так, период с ноября 2015 года по август 2016 года было подано свыше 480 заявлений в судебные органы о признании запрещенной к распространению информации о продаже дистанционным способом алкогольной продукции, размещенной на сайтах в сети интернет, из них судами уже рассмотрено 330 заявлений, которые были удовлетворены в полном объеме.

В результате, согласно указанным решениям судебных органов 375 сайтов и страниц признаны содержащими информацию, запрещенную к распространению, и подлежащими закрытию.

Ведомство предупреждает, что в России злоупотребление алкоголем приводит к преждевременной, предотвратимой смерти около полумиллиона человек ежегодно, будучи причиной смертности около 30% мужчин и 15% женщин.

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Как сообщает ИА REGNUM, в ряде СМИ появилась информация, что профильным ведомствам поручено рассмотреть возможность снятия ограничений на дистанционные продажи ряда продуктов питания, фармацевтических препаратов, медицинских товаров, алкоголя, табачных изделий.