Москва, 29 августа, 2016, 14:02 — ИА Регнум. В Москве продолжают подготовку к открытию Московского центрального кольца (МЦК). Как сообщили в пресс-службе московского метрополитена, к 10 сентября 2016 года завершено обновление маршрутно-путевых полос (МПП) на 167 станциях, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

mos.ru Московское центральное кольцо

Так, новая навигация появилась на Сокольнической, Замоскворецкой, Арбатско-Покровской, Филевской, Калининской, Калужско-Рижской, Таганско-Краснопресненской, Серпуховско-Тимирязевской и Люблинско-Дмитровской линий столичной подземки. Данная мера принята для удобства пассажиров, уточнили в ведомстве.

Первый заместитель начальника московского метрополитена по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов заявил, что всего в метро города установлено 607 маршрутно-путевых полос. «Самое большое количество — 130 МПП — появилось на Сокольнической линии, где три станции имеют переходы на Московское центральное кольцо: «Бульвар Рокоссовского», «Черкизовская» и «Спортивная», — уточнил он.

Напомним, движение по МЦК планируется запустить 10 сентября 2016 года. Всего на новом кольце будет 31 станция, каждая из которых представляют собой транспортно-пересадочные узлы (ТПУ). Ранее пресс-служба столичной подземки сообщила, что 14 остановок общественного транспорта получили названия станций МЦК.