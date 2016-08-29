Иркутск, 29 августа, 2016, 13:52 — ИА Регнум. Моногорода Саянск, Усолье-Сибирское, Черемхово, Тулун, Байкальск, Усть-Илимск, Железногорск-Илимский, Шелехов получат субсидии на развитие малого и среднего предпринимательства, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Иркутской области. По словам министра экономического развития Оксаны Тетериной, правительство Иркутской области и руководство городов заключили соответствующие соглашения о предоставлении субсидии местным бюджетам из областного бюджета.

stolica-s.su Субсидии

«Общая сумма субсидий монопрофильным муниципальным образованиям в 2016 году составит 39,5 млн рублей, в том числе за счет средств областного бюджета — 2,765 млн рублей, за счет средств федерального бюджета — 36,735 млн рублей. Надо сказать, что в этом году государственную поддержку бизнеса получат все восемь моногородов Приангарья, тогда как в прошлом году — всего два», — подчеркнула министр.

Финансирование за счет бюджетов самих муниципальных образований в рамках заключенных соглашений составит чуть более 2 млн рублей.

Проведение конкурса на предоставление субсидий планируется в сентябре-октябре текущего года. Как отметили в ведомстве, будет субсидирована часть затрат субъектов малого и среднего предпринимательства на приобретение производственного оборудования, на уплату лизинговых платежей, поддержку начинающих бизнесменов.

Планируется, что поддержку получат 80 предприятий малого и среднего бизнеса.

Как сообщало ИА REGNUM, вопрос развития моногородов России и Иркутской области, в частности, регулярно обсуждается на федеральном и региональном уровне. В Иркутской области расположены восемь моногородов. Подписано соглашение по развитию Усолья-Сибирского. Фонд развития моногородов также поддержит развитие Байкальска.