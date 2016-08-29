Чебоксары, 29 августа, 2016, 18:36 — ИА Регнум. Всю нынешнюю выборную кампанию глава ЦИК Чувашии Александр Цветков удивляет общественность. Мало того, что он прервал добрую традицию еженедельных брифингов, чем славился Центризбирком республики все последние электоральные циклы. Так теперь ещё озвучил итоги выборов 18 сентября, прозорливо дав попартийный расклад в будущем парламенте. Причём подошёл к теме творчески и даже креативно: «кино» снималось в Большом зале заседаний Госсовета республики. А затем в течение недели демонстрировалось на госканалах, в том числе в эфире ГТРК «Чувашия». Примечательно, что в этом году у Цветкова тоже заканчивается срок, и его самого ждут выборы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

chgtrk.ru Александр Цветков — слева. Скриншот сюжета

Политическую элиту шокировал не только эпатажный прогноз от главы ЦИК Цветкова, призванного следить за чистотой выборов, к чему призывает (и, как видим, безуспешно) новый председатель ЦИК России Элла Памфилова, но и «киношная» инсценировка расклада. Безымянный журналист (а на самом деле заезжий политтехнолог Олег Сидоров) в программе «Наша республика. Главная тема» на ГТРК применил театральный подход в создании 23-минутного политического сиквела с участием председателя: на фоне парламентских «декораций» Александр Цветков показал, какие партии — какие кресла займут.

«Если условно разделить зал пополам, и в эту строну посадить депутатов, избранных по единому округу, а эту половину зала оставить для депутатов-одномандатников, то думаю, что слева (по единому округу) примерно половину всех кресел займут всё-таки представители ведущей партии — это партия «Единая Россия». А остальная половина примерно поровну распределится между тремя остальными парламентскими партиями — ЛДПР, «Справедливой Россией», КПРФ», — вжился в роль политического прорицателя Александр Цветков.

Говоря об одномандатных округах, руководитель Центризбиркома Чувашии заявил, что здесь «75−80% будут представители «Единой России»: «Думаю, что «Единая Россия» если и проиграет, то это будет, наверное, максимум 2−3, ну может быть 4 округа. Остальные округа, скорее всего, выиграет. Это такой субъективный взгляд на реалии».

Впечатлил ещё один кадр. «Как вы оцениваете? Всё ли сделано для того, чтобы она была честная, открытая, как это декларирует ЦИК РФ?» — задаёт вопрос ведущий-политтехнолог.

«Оценка проходящих выборов неоднозначная. С одной стороны, избирательная кампания сложная, потому что выборы совмещённые, нагрузка большая. С другой стороны, очень интересная, потому что большое количество кандидатов, активно участвуют политические партии. Думаю, что избирателям эти выборы тоже будут интересны», — сказал Цветков. Ответ на вопрос о честности и открытости выборов не последовал либо попал под монтаж. В сюжете уточняется, что «запись проводилась ещё до того, как стали известны окончательные результаты регистрации».

Отметим, что ранее Александр Цветков, несмотря на свои публичные обещания, прервал традицию брифингов и пресс-конференций. Напомним, 14 июля на первой и пока единственной пресс-конференции он заявил, что «по мере необходимости мы будет собирать такие пресс-конференции впредь». «Думаю, что после очередной стадии избирательного процесса — как закончится выдвижение — мы ещё раз соберём. После того, как закончится регистрация кандидатов, думаю, будет повод собраться ещё раз, чтобы уже проанализировать итоговые списки», — сказал в частности руководитель ведомства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 18 сентября в Чувашии пройдут выборы в Госдуму и Госсовет. В Чувашии численность избирателей по состоянию на 1 июля — 948,6 тыс. человек. Под парламентские выборы изготовлено 38 тыс. бланков открепительных удостоверений, то есть для 6,1% избирателей.