Севастополь, 29 августа, 2016, 13:48 — ИА Регнум. Цены на продовольственные товары в Севастополе выше, чем в Крыму, но ниже, чем в Краснодаре. Об этом на аппаратном совещании 29 августа заявил начальник ГУ потребительского рынка Эдуард Петров со ссылкой на данные мониторинга по 40 наименованиям групп товаров в торговых сетях и на рынках Севастополя, передает корреспондент ИА REGNUM.

Константин Коровин. Севастополь вечером. 1915

«В магазинах локальных сетей Севастополя в сравнении с Республикой Крым продукты дороже по 22 позициям товаров, дешевле — по 14 позициям, практически равны четыре позиции, — сказал Петров. — В сравнении с Краснодарским краем — дороже 22 позиции, дешевле 24 позиции».

На городских рынках Севастополя продукты дороже, чем в Крыму по 18 группам товаров, дешевле — по 17. Практически одинаковые цены зафиксированы на пять групп продовольственных товаров.

В сравнении с Краснодаром в Севастополе «рынок дороже» по 17 продуктам и дешевле по 22. «Проведенный анализ показывает, что перечень продуктов питания на рынках города выше, чем в РК, и состоит из овощей и фруктов. Это объясняется наличием в Симферополе крупного оптового рынка, куда стекаются оптовые поставки сельскохозяйственной продукции, которая в дальнейшем распределяется по Крыму», — сделал вывод Петров.

В итоге от производителя до потребителя сельхозпродукция проходят четыре этапа наценки посредниками. К примеру, конечная цена репчатого лука в Севастополе вырастает в три раза.

Всего же, по данным Федеральной службы Государственной статистики, на начало августа сравнении с началом года рост цен на продовольственные товары в Севастополе составил 2,65 процентных пункта, что выше на 0,23 пункта в сравнении с Республикой Крым, но ниже на 0,53 пункта, чем в средний показатель по Российской Федерации.