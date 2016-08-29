Салехард, 29 августа, 2016, 13:47 — ИА Регнум. Ямальские родители отметили, что собрать ребенка в школу стало дороже, чем в прошлом году, сообщают региональные СМИ.

О.П. Слета. В первый класс. 1969

Ямалстат, в отличие от Курганстата, не опубликовал пока «индекс первоклассника». Из официальных сведений известно лишь, что трикотажные изделия подорожали по сравнению с августом прошлого года на 8%, а обувь на 10%. Тем временем элементарный прожиточный минимум на детей на сегодня 15 тыс. 763 рубля менее прошлогоднего на 1,5% (15 тыс. 997 рублей).

Главная вещь для первоклассника — школьная форма, считают в региональной газете «Красный Север». В среднем пиджак, брюки и рубашка обойдутся в четыре тысячи рублей. Во столько же обойдутся сарафан и блузка для школьницы. Около тысячи рублей уйдет на спортивный костюм, сообщают журналисты газеты, которые лично прошлись по школьным базарам и магазинам. Ботинки для мальчиков и туфли для школьниц обойдутся в порядка трёх тысяч рублей.

Набор канцтоваров: пенал, пять ручек, десять тетрадей, дневник, цветные карандаши, белый картон, цветная бумага, альбом, пластилин, акварельные краски, набор кистей, счетные палочки, ластик, линейка, простые карандаши, фартук и нарукавники — на 1 тыс. 700 рублей. Рюкзак по стоимости обойдётся от 1 тыс. 200 рублей и выше.

Итого, по подсчетам «КС», в Салехарде на идущего в школу мальчика тратится в среднем 17 тыс. 290 рублей, а на девочку — 16 тыс. 690 рублей.

Александра Волчкова, мама третьеклассника из ямальского города Муравленко, сообщила телекомпании «Вести-Ямал», что канцтовары для сына-третьеклассника она заказывает через интернет — выходит дешевле, чем на школьном базаре. Школьная форма, рюкзак и спортивный костюм обошлись семейному бюджету около 20 тысяч рублей.

Отметим, что Ямал считается регионом с самым высоким уровнем доходов населения в УрФО. В регионе с самыми низкими доходами в федеральном округе — Курганской области — сегодня средняя стоимость минимального комплекта школьной одежды и обуви для девочки по данным Курганстата составляет 5 тыс. 125 рублей, для мальчика — 4 тыс. 584 рубля. Форма для занятий физкультурой (спортивный костюм, футболка и кроссовки) в среднем можно купить за 2 298 рублей. Ранцы стоят столько же, сколько на Ямале.