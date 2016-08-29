Махачкала, 29 августа, 2016, 13:46 — ИА Регнум. В Дагестане широкий резонанс вызвала информация о смерти двух человек в Шамильском районе. Убитых на прошлой неделе в ходе спецоперации силовиков двоих местных жителей сразу же после произошедшего объявили членами «шамильской» группы боевиков.

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«При проведении оперативных мероприятий были обнаружены подозрительные мужчины. При попытке остановить их для проверки документов, неизвестные открыли стрельбу по правоохранителям. Ответным огнем они были убиты. На месте происшествия было обнаружено оружие», — привели СМИ сообщения источников в правоохранительных органах. При этом было высказано предположение, что убитые могли быть причастны к убийству федерального судьи Убайдуллы Магомедова в селе Асаб того же района 11 августа.

Убитыми оказались два брата Гасангусейновых — 17-летний Наби и 19-летний Гасангусейн, жители села Гоор-Хиндах Шамильского района, сообщает дагестанская газета «Новое дело». По данному факту возбуждено уголовное дело за посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа. При этом официально в розыске по подозрению в причастности к преступлениям братья не находились.

По версии односельчан убитых, они не являлись боевиками, были всего лишь чабанами. 23 августа братья пасли скот недалеко от села. Ночью они загнали скот в загон и направились домой. По предположению сельчан, сотрудники правопорядка ошибочно приняли их за участников НВФ, а когда поняли свою ошибку, подбросили им оружие.

«Они никуда не исчезали, находились в селе, жили со своей матерью. Их каждый день видели односельчане», — цитирует издание местного жителя. Когда родственники 24 августа приехали к отделу полиции, чтобы забрать тела Гасангусейновых, им отказали в их выдаче.

«Тогда собравшиеся перекрыли дорогу местного значения. К ним приехало руководство районного отдела полиции. Переговоры шли около часа. В итоге дорогу решили разблокировать после того, как тела вернули родственникам», — сообщил «Новому делу» житель села Гоор-Хиндах.

Жители села обратились к президенту РФ Владимиру Путину и генпрокурору Юрию Чайке с просьбой взять под личный контроль убийство молодых людей и наказать виновных. «Большая просьба разобраться в случившемся и опровергнуть слухи о принадлежности этих ребят к радикальным группировкам и экстремистам», — говорится в обращении.

Сегодня, 29 августа ситуацию прокомментировал глава Дагестана Рамазан Абдулатипов. «По данному факту следственным управлением Следственного комитета РФ по Дагестану возбуждено уголовное дело. Родственники и односельчане убитых отрицают возможность участия молодых людей в незаконных вооруженных формированиях. Также некоторые СМИ ставят под сомнение информацию правоохранительных органов. По данному делу проводится разбирательство. Я с прокурором республики обсуждал эту проблему, он держит расследование под контролем. Просьба набраться терпения. Всем, у кого есть сомнения, будет дан ответ», — написал руководитель республики на своей странице в сети Instagram.

В правоохранительных органах произошедшее никак не комментируют.

Напомним, в ночь на 24 августа в Шамильском районе Дагестана были убиты двое. По данным правоохранительных органов, убитые являлись членами бандргуппы «шамильская» и могут быть причастны к убийству судьи Убайдулы Магомедова 11 августа в селе Асаб. Позже односельчане убитых заявили, что братья Гасангусейн и Наби Гасангусейновы были всего лишь чабанами, которые ночью возвращались с хутора домой.