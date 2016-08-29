Киев, 29 августа, 2016, 13:44 — ИА Регнум. Интерпол отклонил запросы властей Украины по поводу объявления в розыск глав самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик Александра Захарченко и Игоря Плотницкого. Об этом руководитель рабочего аппарата организации на Украине Василий Неволя сообщил в интервью украинскому изданию «Сегодня».

Стена Объявлений Игорь Плотницкий

По его словам, Киев направлял в Интерпол запросы на розыск Плотницкого и Захарченко, но они были отклонены.

«Интерпол не ставит под сомнение серьезность выдвинутых обвинений, — добавил Неволя. — Но руководствуется уставом и не нарушает его».

При этом он добавил, что бюро также не стало объявлять в розыск лидеров ополченцев Донбасса — командира батальона «Спарта» Арсения Павлова, Игоря Гиркина (Стрелкова) и Игоря Безлера.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле 2014 г. на Украине вспыхнула гражданская война. ДНР и ЛНР, которые не поддержали государственный переворот в Киеве, провозгласили себя независимыми от украинских властей территориями. В ответ на это украинская сторона ввела армейские подразделения на территорию Донбасса.