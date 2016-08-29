Рыбинск, Ярославская область, 29 августа, 2016, 13:42 — ИА Регнум. 27 августа Рыбинск Ярославской области отметил 239-ю годовщину своего основания. В этом году городской праздник был посвящен сразу нескольким значимым событиям: 100-летиюкрупнейшего предприятия Рыбинска — НПО «Сатурн», 80-летию Ярославской области и Году российского кино, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в администрации города.

В преддверии своего юбилея НПО «Сатурн» подарило Рыбинску целый ряд мероприятий, украсивших программу Дня города. Это и выставка двигателей, и демонстрационный полет суперлайнера Sukhoi Superjet-100 с двигателем SаM-146 — визитного проекта «Сатурна», и авиашоу, и концерт Дискотеки «Авария».

Организованная НПО «Сатурн» выставка «Это нашей истории строки» рассказала горожанам об истории и достижениях предприятия. Впервые была продемонстрирована продукция предприятия — промышленные, малоразмерные и турбореактивные двигатели, а также силовая установка.

В районе Волжской набережной Рыбинска прошел парад катеров судостроительного завода «Вымпел». Особенно ярким стало показательное выступление быстроходного патрульного катера «Мангуст» проекта 12 150, предназначенного для спецслужб.

В рамках авиашоу свое мастерство продемонстрировали пилотажная группа «Русь» и пилоты рыбинского авиационно-спортивного клуба ДОСААФ.

Широкая спортивная программа праздника развернулась на площади у Дворца спорта «Полет». Здесь можно было увидеть выступления хоккеистов и футболистов, борцов, атлетов, турнир по стрит-болу, поиграть в шашки и шахматы. Для любителей паркура, скейта, велофристайла, воркаута и хип-хопа на скейт-площадке у Волги прошёл фестиваль уличных культур «Энергия молодёжи».

Участники интерактивной костюмированная программы «Бурлаки на Волге» смогли попробовать потянуть бурлацкую лямку — гостям праздника предложили поучаствовать в реконструкции событий, давно канувших в Волгу.

Самым массовым спортивным событием Дня города Рыбинска стал беговой марафон «Великий хлебный путь» по исторической части города. В марафоне приняли участие более 2000 человек, причем не только жители Рыбинска, но и других городов и даже гости из ближнего зарубежья. Дистанции были организованы на самый разный возраст и уровень подготовки — для самых маленьких марафонцев длина пробега составила 300 метров, самых выносливых и опытных ждала дистанция в 21,1 км.

Праздничное настроение создавали выступления различных музыкальных коллективов, гастрономический, флористический фестивали, выставки, кинопоказы, экскурсионные и интерактивные программы. Завершилось празднество традиционным фейерверком.