Москва, 29 августа, 2016, 13:42 — ИА Регнум. В России за неделю (17−24 августа) численность официально зарегистрированных безработных граждан уменьшилась на 0,7% и составила 920 тыс. 811 человек (по состоянию на 17 августа 2016 года — 927 тыс. 671 человек), сообщили в Минтруда РФ.

Исаак Сайес. Биржа труда. 1937

За неделю снижение численности безработных граждан произошло в 72 регионах.

На 1 августа 2016 года уровень регистрируемой безработицы в среднем по Российской Федерации составил 1,2% от численности экономически активного населения (на 1 августа 2015 года — 1,3%).

По состоянию на 24 августа 2016 года количество вакансий, заявленных работодателями в органы службы занятости, составило 1,4 млн единиц.

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Как сообщало ИА REGNUM, по словам министра труда и социальной защиты Максима Топилина, число безработных в России продолжает стабильно снижаться. Уменьшение количества безработных граждан отмечается более трёх месяцев (с 12 мая). За этот период число безработных снизилось на 131 тыс. 052 человека. По данным на 11 мая, официально зарегистрированных безработных граждан насчитывалось 1 млн 051 тыс. 863 человека.