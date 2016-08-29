Кербела, Ирак, 29 августа, 2016, 13:36 — ИА Регнум.



Александр Горбаруков ИА REGNUM Боевик ИГИЛ

Террористическая группировка «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяла на себя 29 августа ответственность за теракт в иракском городе Кербала, в результате которого погибло по меньшей мере 15 человек, сообщает Reuters.

Такое заявление исламисты распространили с помощью своего пропагандистского агентства Amaq.

«Десятки человек были убиты и ранены, после того как четверо бойцов «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) напали на группу шиитов в Айн аль-Тамир, расположенный на юго-западе от города Кербала», — говорится в сообщении исламистов.

Напомним, целью террористов стали пришедшие на празднование свадьбы люди.