Ответственность за нападение на свадьбу на юге Ирака на себя взяло ИГИЛ
Кербела, Ирак, 29 августа, 2016, 13:36 — ИА Регнум.
Александр Горбаруков ИА REGNUM
Боевик ИГИЛ
Террористическая группировка «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяла на себя 29 августа ответственность за теракт в иракском городе Кербала, в результате которого погибло по меньшей мере 15 человек, сообщает Reuters.
Такое заявление исламисты распространили с помощью своего пропагандистского агентства Amaq.
«Десятки человек были убиты и ранены, после того как четверо бойцов «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) напали на группу шиитов в Айн аль-Тамир, расположенный на юго-западе от города Кербала», — говорится в сообщении исламистов.
Напомним, целью террористов стали пришедшие на празднование свадьбы люди.