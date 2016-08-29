Тула, 29 августа, 2016, 13:31 — ИА Регнум. Театральный фестиваль Tolstoy Weekend, посвященный великому русскому писателю Льву Николаевичу Толстому, пройдет с 9 по 11 сентября в Тульской области. Декорацией для спектаклей станет пространство родовой усадьбы Толстого — Ясной Поляны. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в управлении пресс-службы правительства региона. Фестиваль пройдет при поддержке врио губернатора Тульской области Алексея Дюмина.

Управление пресс-службы правительства Тульской области Фестиваль им. Л.Н. Толстого

Масштабный фестиваль откроется в день рождения писателя, и будет приурочен к его 188-летию. Материалом для спектаклей, которые будут показаны в рамках этого события, станут произведения Толстого. Примечательно, что местом создания многих из них является яснополянская усадьба.

О намерении принять участие в фестивале уже заявили ведущие российские театры — в том числе МХТ им. Чехова и театр им. Вл. Маяковского.

В течение трех дней в Ясной Поляне можно будет увидеть современные интерпретации толстовских текстов, представленные ведущими российскими театрами, а также молодыми театральными коллективами. Среди участников фестиваля — МХТ им. А.П. Чехова, театр им. Вл. Маяковского, московский театр «У Никитских ворот», Центр им. Всеволода Мейерхольда. Таким образом, Tolstoy Weekend обещает стать ярким событием в театральной жизни страны.

«В Ясной Поляне Лев Толстой писал свои произведения, которые не устаревают, а напротив, по-прежнему интересны читателям и дарят все новые идеи театральным режиссерам. Фамильная усадьба — место, которое идеально подходит для фестиваля в его честь. Мы решили почтить память великого писателя, пригласив известные театры России и молодые коллективы принять участие в театральном действе в его родовом имении, — заявил врио губернатора Тульской области Алексей Дюмин. — Мы уверены, что Tolstoy Weekend поможет подчеркнуть особое место Тульской области в культурном ландшафте России».

Каждый из спектаклей фестиваля «Tolstoy Weekend» демонстрирует оригинальное режиссерское видение образов, живущих не только в толстовских текстах, но и в толстовской эпохе. Например, Творческое объединение Мастерских Голомазова в постановке «Княжна Марья» покажет события романа «Война и мир» глазами одного из неглавных персонажей. В спектакле Липецкого театра драмы им. Л.Н. Толстого «Смерть Ивана Ильича» режиссер вводит условный образ, обозначенный как «Она» — образ Смерти, отсутствующий в толстовском повествовании. Артисты спектакля «Русскiй романсъ» попытаются воссоздать атмосферу музыкальных гостиных XIX века. Одна из сцен фестиваля будет открыта специально для семейной аудитории — вместе со своими родителями маленькие зрители смогут не только услышать рассказы Льва Толстого для детей, но и принять участие в спектакле, созданном в жанре сторителлинга.

«Театральный фестиваль в Ясной Поляне — это продолжение традиций домашнего театра, сложившихся в те времена, когда в усадьбе жила семья Льва Николаевича Толстого», — считает директор музея-усадьбы «Ясная Поляна» Екатерина Толстая.