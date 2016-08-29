Бангкок, 29 августа, 2016, 13:26 — ИА Регнум. Два человека умерли в северном районе Таиланда вечером 28 августа после употребления жареного мяса жабы, еще трое, включая двоих детей, почувствовали себя плохо, сообщил 29 августа Bangkok Post.

SydneyB Жаба

По свидетельствам очевидцев, 70-летний житель деревни, расположенной в районе Тханг Чанг, приготовил на гриле жабу и пригласил двух своих соседей на ужин. Примерно через час, мужчина, который нашел и приготовил жабу, почувствовал проблемы с дыханием, потерял сознание и вскоре умер. Один из его соседей с признаками удушья был доставлен в местную больницу, где вскоре скончался.

Третий мужчина сказал, что попробовал лишь небольшой кусочек, позднее он почувствовал резкую боль в желудке и приступ рвоты. От яда жабы также пострадали двое детей, в возрасте 4-х и 5-ти лет, которые съели курицу, приготовленную в том же гриле, что и жаба.

Яд выступает защитным механизмом жаб от хищников. В железах жаб может находиться буфотенин и буфотоксин — яд, который нельзя нейтрализовать термической обработкой. Жареные лягушки и другие экзотические животные являются распространенной закуской в некоторых частях Таиланда.