Посёлок городского типа Пышма, Свердловская область, 29 августа, 2016, 13:36 — ИА Регнум. В Свердловской области 22-летняя гражданка признана виновной в убийстве своей двухмесячной дочери. Следствие и суд установили, что юная дама пыталась избавиться от ребёнка, который, как она считала, не позволял ей вести прежнюю свободную жизнь, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении СКР.

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Преступление было совершено 15 января в рабочем посёлке Пышма. Женщина с ребёнком находились на съёмной квартире. Обвиняемая налила в ванночку воду и поместила туда свою дочь. А затем оставила ребёнка без присмотра. В результате, девочка погибла.

На первый взгляд, можно было бы подумать о чём угодно, но не об убийстве. Но следствие выяснило, что женщина именно намеревалась убить свою дочь. По её мнению, ребёнок мешал ей вести прежний свободный образ жизни. Кроме того, выяснилось, что она собиралась спрятать тело девочки, а также ввела в заблуждение её биологического отца, сообщив, что его дочь находится в больнице.

Психиатрическая экспертиза установила, что на момент совершения преступления дама была вменяемой и осознавала, что творит. Пышминский районный суд назначил ей восемь лет колонии.

Отметим, сообщения о покушениях на жизнь детей в криминальной хронике региона появляются довольно часто. Один из последних случаев произошёл в Реже — жительница города выронила из окна своего сына. Мальчик был доставлен в больницу.